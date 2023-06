El pare de Messi admet que la prioritat del jugador és tornar al Barça

Així s'interpreta després de les paraules del seu pare,després de sortir de casa del president blaugranaAllà s'han reunit per abordar com podria ser el retorn de l'argentí al club de la seva vida, a més de parlar sobre el pla de viabilitat econòmica que hauria d'acceptar la Lliga i què comportar això pel jugador, en qüestió de contracte. Ara, bé, cal refredar les aigües:Abordat pels periodistes a la porta de la casa de Laporta, Jorge Messi ha admès que tant a ell com al seu filli que ara per ara és la prioritat del capità de la selecció argentina. Ell mateixNo hi ha cap acord concret ni tampoc està assegurada la tornada de Messi a la plantilla blaugrana, però les dues parts segueixen treballant per fer-ho possible.

