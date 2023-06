La influencer Carlota Bruna presentarà un nou programa al SX3

Estrenem "Al mar!" amb la @BrunaCarlota, defensora del medi ambient! Ja pots veure els dos primers capítols a les plataformes digitals del #SX3.#AlmarX3 serà el teu espai per submergir-te a l'entorn marí i als esports nàutics! 👉 https://t.co/WHalLSPBkU pic.twitter.com/0HTwCfjpxl — SX3 (@SomSX3) June 5, 2023

Qui és Carlota Bruna?

i ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima,, estrenarà un nou programa al canal infantil SX3 de TV3. Segons ha explicat la Generalitat de Catalunya aquest dilluns a través d'un comunicat, la jove de 26 anys presentarà un nou projecte audiovisual que també tindrà presència a les xarxes socials de la CCMA i donarà a conèixer activitats nàutiques que es poden realitzar en família. També impartirà consells relacionats amb la sostenibilitat, un dels pilars del seu contingut.L'estrena és aquest mateix dilluns, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient i el programa s'allargarà fins al mes d'octubre amb l'emissió setmanal en diferents horaris d'un total de vint capítols.El Govern ha considerat que el turisme nàutic "és estratègic per a Catalunya perquè permet desestacionalitzar la temporada, desconcentrar zones no tan desenvolupades i incrementar la despesa al territori". La incorporació de Bruna arriba poques setmanes després que una altra de les influencers més importants de Catalunya, Laura Escanes, també informés que havia fitxat per TV3. És una naturalista del segle XXI:, la catalana promou l'ecologisme, l'alimentació responsable, la sostenibilitat i la protecció del medi ambient i la fauna animal a través d'un objectiu, la consciència individual., des d'on promou una vida saludable, amb una mínima petjada al planeta i la implicació en campanyes polèmiques.No va dubtar ni un segon a dir la seva sobre la caça furtiva, l'ampliació de l'aeroport del Prat o en fer crítica contra certes marques d'alimentació que fan servir ingredients nocius.t de primera mà de les problemàtiques al voltant de la natura i el medi ambient. Creadora i promotora de l'empresa, està ben relacionada amb la creació de contingut influencer d'àmbit català i estatal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola