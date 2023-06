Agredeixen un menor de vuit anys amb càncer en el partit entre el Marsella i l'Ajaccio

⚽️ Ajaccio-OM: "Ils nous ont pris nos maillots et les ont brûlés"



Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau et supporter de l'OM a été agressé par des supporters d'Ajaccio. Il témoigne avec ses parents sur BFMTV pic.twitter.com/xjSMNosRvz — BFMTV (@BFMTV) June 4, 2023

, equip cors de la lliga francesa de futbol, van agredir un menor de vuit anys i aficionat deque havia acudit a l'estadi de l'equip local amb la samarreta marsellesa. Segons ha explicat la mare als mitjans francesos, tant ella com el seu marit i el seu fill van ser convidats per l'Olympique a la llotja del camp per poder veure el darrer partit de la temporada des d'una posició privilegiada.on era el nen, que pateix càncer de cervell, el van agredir, li van arrencar la samarreta i li van cremar la samarreta."Van obrir la porta, van clavar dos cops de puny a la cara al meu marit, v, que va caure i es va donar un cop a la cara amb la barra del seient". És llavors quan li arrenquen la samarreta i li cremen als seus nassos. Segons han informat els mitjans francesos, lha obert una investigació per investigar i localitzar els responsables.El partit entre tots dos equips va estar marcat pels enfrontaments entre radicals dels dos clubs, que van protagonitzar greus incidents divendres a la nit.i l'Ajacció va acabar enduent-se el matx per 1 a 0. Aquests ja estaven matemàticament descendits a la Segona Divisió i el Marsella classificats per jugar la Champions League.

