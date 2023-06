​Els metges proposen recollir l'exposició a la contaminació als historials dels pacients

Més risc de depressió, càncer o malalties intestinals

Missatge als polítics: “La contaminació ens passa factura”

El president de la Comissió de Salut i Medi Ambient de, Jordi Bañeras, va liderar un estudi fa uns anys que va demostrar que els dies de. “La relació és clara”, recorda amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, La investigadora Maria Jesús Cruz també adverteix d'un increment de malalties respiratòries i dels seus símptomes, com l'asma, així com altres patologies. “No cal més evidència per demostrar que la, el que cal és prendre mesures", diu Bañeras, que proposa incorporar una assignatura de salut i medi ambient a les carreres sanitàries i recollir l'exposició a la contaminació a les històries clíniques dels pacients.El doctor, adjunt del Servei de Cardiologia de Vall d'Hebron, alerta que no s'està tractant la contaminació com un factor de risc de moltes malalties i ho compara amb la percepció que la societat tenia del tabac fa 50 anys, quan el consum no semblava nociu i ara, en canvi, ningú ho qüestiona. “Estem una mica en aquesta fase. Creu-te que la contaminació és dolenta”, interpel·la la societat aquest cardiòleg, que afegeix: “Tenim prou evidència, ara falta integrar-la”.La doctora, cocap del grup de Recerca en Pneumologia del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), també deixa clara aquesta relació de la contaminació i la salut: “Absolutament. Hi ha evidència científica que estar en un ambient contaminat incrementa el risc de malalties i també els seus símptomes". Cruz adverteix que el risc de la contaminació és “molt evident” en els, ja que el seu cos està en ple desenvolupament, i també hi són especialment vulnerables lesi lesAmb motiu del, el 5 de juny, Vall d'Hebron ha muntat al vestíbul de l'hospital general un panell informatiu, on indica diverses malalties o afectacions en la salut en què la contaminació és un factor de risc.La: depressió, accidents cardiovasculars, infart de miocardi, arrítmia, malalties autoimmunitàries, càncer de pulmó, infeccions respiratòries, malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma, dèficits olfactius, síndrome metabòlica i diabetis, malaltia inflamatòria intestinal, hipertensió arterial, osteoporosi, fertilitat reduïda, arteriopatia perifèrica i rebuig als trasplantaments. En les embarassades, la contaminació incrementa el risc de preeclàmpsia, de part prematur del nadó, pes baix en néixer i malformacions congènites.Un estudi impulsat per Vall d'Hebron que es va publicar el 2017 va demostrar que elsamb elevació de l'ST -els atacs de cor més greus-; més casos de fibril·lació ventricular i més mortalitat per infart.“Els dies de més contaminació, hi ha més ingressos per malalties cardiovasculars, respiratòries o digestives i aquest és un fet replicat aen els últims anys”, destaca Bañeras, que també és investigador del VHIR, del grup de recerca en Malalties Cardiovasculars.Bañeras defensa la necessitat de prendre mesures urgents per reduir la contaminació perquè beneficiaria tota la població: "Si es posen mesures, hi ha malalties que es reduiran, tant la morbiditat com la mortalitat". Però dissenyar polítiques, puntualitza, no correspon als sanitaris. "El que sí que ens correspon és informar elsi dir que la contaminació ens passa", remarca.Hi coincideix la doctora Cruz: "Les grans accions corresponen a la política. L'evidència científica hi és. I el que tinc clar és que, si no actuem, aquest és el".

