La venjança viral de Rauw Alejandro contra Rosalía a TikTok... i la resposta d'ella des del Primavera

han tornat a protagonitzar un tendre moment a través de les pantalles que ha delectat als seus fans. El cantant de Puerto Rico, actual parella de la catalana, va publicar un vídeo a TikTok on es venjava de Rosalía després que aquesta l'imités en una altra publicació a la plataforma audiovisual.: com es prepara, com grava els vídeos, com mou els cabells...També ha fet broma de tot el que arriba a dur Rosalía a la seva bossa -com ha mostrat a vegades al seu perfil d'Instagram i de TikTok-,"Una motomami sempre ha d'estar preparada, mai li pot faltar maionesa", reia Alejandro. La catalana, que fa un mes va fer el vídeo original imitant a Rauw, va reaccionar en directe al que li havia dedicat el seu xicot.Des de l'escenari del Primavera Sound , fent un dels directes més bèsties que ha realitzat mai a Barcelona, Rosalía va situar-se davant de càmera,, i li va enviar un missatge a Rauw Alejandro.", li ha dedicat la catalana, visiblement emocionada pel que estava vivint i per l'alegria que li hauria fet si la seva actual parella hagués compartit escenari amb ella.

