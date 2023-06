Sánchez passa a l'atac per erosionar les opcions de Feijóo el 23‑J

L'espina clavada de Vox



S'està configurant el marc en el qual tindrà lloc una de les campanyes electorals a Espanya mésde les darreres dècades. I està molt clar des delel paper que pensen jugar els dos principals contendents, el president espanyol,i el líder del PP,. Si aquest, amb el vent a favor, opta per una campanya el més conservadora possible, evitant errors, Sánchez sap que només pot guanyar si llança una ofensiva d'impacte sobre el seu adversari. Per això aquest dilluns ja ha proposat a Feijóo que facin. Un cada dilluns fins al 23-J. Això a banda dels que es produeixin amb la resta de candidats.El PP, animat per les enquestes, la darrera la que ha publicat aquest dilluns El País , ha contestat de seguida a la proposta. Ho ha fet en boca del portaveu de campanya,, un dirigent basc ubicat en l'ala més centrista del partit que ha estat recuperat per Feijóo després d'un temps d'ostracisme intern. Sémper ha assenyalat que. "Sánchez se sent més còmode en un plató que al carrer", ha afirmat, sense tancar la porta a fer debats, però en campanya i no tants com ha proposat el líder del PSOE.Sobre la proposta de Sánchez de sis cara a cara cada dilluns, també s'ha pronunciat la líder de Sumar i vicepresidenta segona de l'executiu,. Mentre està en una cursa contra-rellotge per tancar un acord amb Podem, Díaz ha assegurat quei ha criticat el sistema bipartidista, que segons ella es vol reforçar amb una campanya centrada en els dos grans partits, que estan fent apel·lacions al vot útil de cada bloc electoral.Mentre Sánchez passa a l'atac, Feijóo es replega en el seu equip i es proposa fer una, evitant cometre errors que l'erosionin. En aquesta estratègia, el gran parany és la política de pactes amb l'a la qual el PP poc o molt s'hi veurà abocat. Avui, Sémper ha hagut de contestar moltes preguntes sobre això i s'ha defensat com ha pogut: "L'únic que ha pactat amb extremistes és Sánchez", esmentant, a qui ha qualificat de força "extremista". A la insistència dels periodistes, Sémper ha afirmat que hi ha dos models, el de Sánchez "amb Podem, ERC i Bildu" o el de Feijóo i un govern "d'Espanya i conformat per membres del PP sense altres forces polítiques".Borja Sémper s'ha mostrat confiat en un resultat electoral que els permeti governar sols i també que en la configuració dels governs autonòmics, el PP té la voluntat de "governar sol". El problema per Génova és que moltes noves majories en municipis i comunitats s'hauran de conformar just en plena campanya del 23-J. En molts casos, com al País Valencià, no n'hi haurà prou amb l'abstenció de Vox i els populars necessitaran el. Un horitzó que per força posa dels nervis la direcció conservadora.Sánchez ha fet la proposta dels sis debats tot dient que vol que aquesta sigui "la campanya dels debats". I ha entrat a fons contra un dels lemes llançats pel PP:. En la intervenció que ha fet en una jornada sobre els fons europeus organitzada per Eldiario.es, ha assegurat que "l'elecció no és o Sánchez o Espanya perquè el 60% dels qui no van votar pel PP o per Vox "no són antiespanyols". ". O Feijóo o Sánchez", ha reblat el líder socialista.En les paraules del president espanyol ha quedat lar que el terme Espanya serà molt present en aquesta campanya electoral. Sánchez ha insistit en què la proposta del PSOE és fer una "Espanya millor" i fins i tot ha recordat l'evidència que el seu partit és l'únic que du el terme espanyol en les seves sigles. Sánchez és conscient que juga amb desavantatge i que és el que en termes polítics nord-americans s'anomena, el que neda a contra-corrent en una campanya.

