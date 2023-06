L'Almeria imita el Barça al camp de l'Espanyol per celebrar la salvació

Enhorabona a l’@U_D_Almeria que ha empatat al camp de l’Espanyol. Al final els jugadors ho han celebrat a la gespa una bona estona, saltant al mig del camp i fent una rutllana, però avui es veu que no era una provocació, i això que l’equip local, avui si, baixa a segona divisió… pic.twitter.com/DT6N9vwlOS — Joan Carles Calbet (@jccalbet) June 4, 2023

. El club andalús va aconseguir que sí que perdrà la categoria, com es va confirmar la setmana passad a- i després de la no victòria del Valladolid, es quedarà competint a la Lliga un any més. Aquest diumenge es va celebrar l'última jornada de la temporada, amb partits transcendentals com el València-Betis.Els jugadors de l'Almeria, però,tots ells van celebrar al centre del camp perico la seva salvació. L'escena recordava un moment molt polèmic fa pràcticament un mes. entenars d'ultres de l'Espanyol van saltar a la gespa per intentar agredir-los. Això va suposar un escenari vergonyós per a la Lliga, el món del futbol i la imatge internacional de la competició estatal. Aquelles imatges van donar la volta el món: aficionats intentant atacar jugadors; Busquets i Araújo encarant-se amb diversos ultres al túnel de vestuaris...Diversos aficionats han recordat aquest moment i han fet la comparativa amb l'escena que es va viure ahir. Un fet que també tenia molt pes en el club blanc-i-blau, que sí que acabarà baixant a Segona Divisió amb l'Elx i el Valladolid.

