Zlatan Ibrahimović es retira del futbol entre llàgrimes

La seva canonada contra el Reial Madrid amb la samarreta blaugrana és un dels records més vivids per molts culers de la carrera futbolística de. El jugador suec de 41 anys es va retirar ahir del futbol, a l'estadi on ha estat més feliç durant tota la seva vida, a San Siro,. Després d'uns últims anys amb una presència molt més secundària, tot i que el seu cos es trobava en bon estat de forma,perquè les noves generacions segueixin superant les poques velles glòries que encara quedaven en el panorama internacional.Ibrahimovic ha guanyat pràcticamentha jugat. Inclosa la Lliga, quan va formar part de la plantilla del Futbol Club Barcelona una sola temporada, la 2009-2010, la posterior a l'any immens deEl suec va, que va ser enviat a l'en un traspàs molt polèmic. Guardiola va tenir diverses topades amb Ibrahimovic i la seva manera de jugar, participar en el camp i el seu caràcter fora de la gespa.L'any següent va ser enviat a l'AC Milan.Tres temporades al Malmö li van servir per captar l'interès deon va destacar de manera internacional. Allà el fitxa la, per després passar per l'Inter de Milà, a les ordres deÉs després quan arriba al Barça i, un any més tard, marxa a l'AC Milan. Dues temporades va resistir a San Siro fins que el va aconseguir e, ara ja amb tota la força del poder econòmic del Pròxim Orient.Allà s'hi queda quatre anys fins queper retrobar-se amb Mourinho. A l'equip anglès guanya el seu únic títol europeu -mai va aconseguir la Champions- i suma l'Europa League al seu palmarés. El 2018 va viatjar aon semblava el final de la seva carrera, però un any i mig després torna al Milan per gaudir durant quatre temporades de l'ocàs del seu trajecte futbolístic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola