El Barça tanca la Lliga amb una derrota contra el Celta (2-1)

finalitza amb un partit intranscendent pels blaugranes, signant una derrota en un partit gris en defensa que ha acabat maquillantamb un gol quan faltaven vint minuts per finalitzar l'enfrontament. Els detanquen així una competició espanyola ambde diferència sobre el Reial Madrid, que finalment ha quedat segon.no ha pogut superari queda tercer.Encara que han jugat la majoria dels titulars del Barça, els de Xavi no han aconseguit superar el Celta, que ha decidit fer servir totes les seves forces per evitar un descens que lluitava contra molts equips com l'. Els empats han estat claus en aquest final de competició: han empatat València i Betis; també el Getafe i el Valladolid; a més de l'Almeria i l'Espanyol, fent que els andalusos no baixessin a Segona., la jove perla gallega sorgida del planter del Celta, ha marcat els dos gols de l'equip blau, demostrant que és una de les joves promeses més importants del panorama de l'estat espanyol.es jugava descendir a Segona Divisió al costat de l'Elx i de l'Espanyol, però al final ha estat, que ha empatat amb el Getafe i l'ha acabat arrossegant a la categoria de plata de l'Estat.

