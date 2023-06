Fernández insisteix en el traspàs de Rodalies i Sánchez respon que cal parlar de «millorar el servei»

El conseller de Territori del Governha tornat a demanar aquest diumenge eldurant la seva intervenció en l’acte inaugural dela l’. Fernández ha apuntat que l’executiu vol tenir "totes les eines per millorar la vida de la gent del país" i ha subratllat que això passa per “poder gestionar i executar les inversions, així com tirar endavant les infraestructures estratègiques que es consideri”.En el mateix acte ha participat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol,, que li ha respost que allò que cal és parlar de “millorar el servei” i que no es tracta d’una qüestió de “cedir o no competències”. De fet, Sánchez ha recordat que “la xarxa d’infraestructures no es pot traspassar perquè forma part de la xarxa d’interès de l’Estat” i ha considerat que el més important és millorar el funcionament del servei. ELa ministra ha insistiti ha lamentat que "en motiu de la campanya electoral, alguns partits facin soroll amb aquest tema". "És una qüestió de millorar infraestructures, i això s’aconsegueix invertint i comprant trens".Fernández, però, ha manifestat una posició contrària i,que el divendres passat va exigir a Renfe "el traspàs immediat de Rodalies", ha assenyalat que es tracta d’una idea que compta amb un gran consens “a la societat catalana”.

