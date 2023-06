El PSC de Roses desbanca ERC i firma un tripartit amb Junts i Gent del Poble per governar

Les formacions de Roses delhan arribat a un acord ferm aquest diumenge al migdia per. El pacte inclou partir-se l'alcaldia entre les dues formacions més votades: el PSC ho farà els tres primers anys de mandat i Junts hi governarà el darrer.El portaveu de Gent del Poble,, ha explicat que han escollit pactar amb el PSC (en comptes de amb ERC, amb qui van governar l'última legislatura) perquè consideren que és "el que millor reflecteix el resultat electoral". Els socialistes van aconseguir quatre regidors com Esquerra, però 120 vots menys que els republicans.En les eleccions del 28 de maig,. Junts es va quedar amb tres (un menys que al 2019); Lliures x Roses, amb dos, Gent del Poble, dos més i el PP i Vox en van aconseguir un cadascun.(el consistori en té disset en total), que són els que aconsegueixen amb aquest pacte les tres formacions que governaran Roses en tripartit els pròxims quatre anys.

