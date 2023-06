🔵🔴 Esclat de joia a Sant Jaume per l'arribada de les jugadores del Barça amb el títol de la Champions: el club torna a treure el cap al balcó de la Generalitat després d'anys sense aquesta tradicional celebració https://t.co/khGvrj9NSq pic.twitter.com/zFU6Tjc7b6 — NacióDigital (@naciodigital) June 4, 2023

🔵🔴 #ÚltimaHora | Esclat de joia a Sant Jaume: el Barça torna a celebrar una Champions al balcó de la Generalitat



✍ @VictorrRodrigohttps://t.co/mIfmAGSW5P pic.twitter.com/oeWR5jQq8c — NacióDigital (@naciodigital) June 4, 2023

per celebrar un títol de Champions. Les jugadores de l'equip femení han festejat el títol aconseguit dissabte amb una remuntada històrica contra el Wolfsburg davant de milers d'aficionats que han acompanyat la plantilla en una tradició que feia anys que no es feia en aquest punt neuràlgic de Barcelona. El president Aragonès ha rebut la comitiva del Barça, encapçalada pel presidentliderant els discursos de la plantilla. "Per nosaltres és molt important celebrar amb tota l'afició i aplaudim que la Generalitat ens doni aquesta oportunitat", ha dit, fent riures entre els assistents en destacar "que ja no tenia veu". La capitana blaugrana també ha destacat que la festa a Sant Jaume, però per elles és molt important". "És la primera vegada que ho fem amb el femení", ha recordat.El president blaugrana,, visiblement emocionat, ha agraït "el suport incondicional en els desplaçaments" del president Aragonès i de tot el Govern. "Pel Barça és un gran honor que la Generalitat faci aquesta recepció per al nostre equip femení. Ens hem sentit molt acompanyats per aquest Govern", ha deixat clar en el discurs. Un cop al balcó de la Generalitat, la festa ha estat encara major, amb discursos de Putellas, del mateix Laporta i de l'MVP de la Final,, aclamada pels aficionats.

