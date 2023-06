L'emotiu missatge de comiat de Messi a Neymar després de marxar del PSG: «T'estimo!»

El missatge de Messi a Neymar Foto: @LeoMessi

Un dels majors atractius d e l'arribada de Leo Messi al Paris Saint Germain l'any 2021 va ser la seva retrobada amb Neymar Jr. Tots dos van formar part del trident, amb Luis Suárez, que va aconseguir el triplet del'any 2015. Al PSG,feien equip amb Mbappé, però no ha acabat de quallar.Després de dues temporades irregulars,: no seguiran a París la pròxima temporada. Això, en conseqüència, suposa una altra vegada la separació de l'argentí i el brasiler.En aquest sentit, Messi ha volgut dedicar-li unes paraules públiques de comiat a Neymar a través del seu compte oficial d'Instagram. "! Més enllà de tot queda això, que vam tornar a gaudir de jugar junts i compartir el dia a dia. Et desitjo el millor. A part de ser un crack, ets una bella persona i això és el que compta al final.", ha escrit l'argentí, que poques vegades dedica tantes paraules a un company seu.La situació de MessDiverses informacions apunten al fet que el club blaugrana fa tot el possible per intentar tornar l'argentí al Camp Nou -encara que ara seria a l'estadi de Montjuïc, per les obres - a les ordres de

