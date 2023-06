Un medicament redueix a la meitat la mortalitat de pacients amb càncer de pulmó

presenta resultats molt favorables en l'avenç de la cura contra el càncer de pulmó. Segons ha publicat La Vanguardia, la investigació realitzada perpresentada al congrés d'oncologia clínica dels EUA celebrat ainforma d'un medicament que aconsegueix inhibir una proteïna mutada en alguns casos de càncer de pulmó que aconsegueix reduir a la meitat la mortalitat en aquests pacients que tenen la mutació.Els resultats són positius: és la reducció més gran de mortalitat mai registrada en aquest tipus de càncer. En concret, el tractament amb aquest fàrmac, causant d'una proliferació descontrolada de les cèl·lules en càncers de pulmó. Gairebé unen els casos a Europa i pràcticament una Àsia.s una de les mutacions més comunes en els pacients no fumadors.Així ho ha explicat Margarita Majem, oncòloga de li coautora de l'assaig clínic. En aquest estudi hi han participat. Dos terços dels pacients amb càncer de pulmó no havien fumat mai en la seva vida., ha explicat Majem, tal com ha recollit La Vanguardia des d'aquesta conferència a Chicago.

