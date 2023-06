Ha deixat commocionada la xarxa. Un pare veí de, als Estats Units , ha penjat un vídeo en el seu perfil deque ja ha fet la volta al món. Fa pocs mesos, li van donar una de les pitjors notícies possibles: la seva filla té un càncer avançat en fase quatre. Per demostrar-li, a ulls de tothom, la seva estima i comprensióque duia i ha penjat el clip del moment a internet.L'objectiu d'aquest pare no era un altre que traslladar-li a la seva nena, la-a qui afectuosament diuen BriBri- tot el seu suport, però ha aconseguit molt més que això i és que també ha fet emocionar milers d'internautes als quals ha arribat la seva publicació. En el vídeo, el pare es rapa davant la nena. Amb aquestes paraules ho ha descrit al post: "Estiguis passant pel que sigui que estiguis passant,. No hi ha res que jo no faria pels meus. T'estimo, BriBri".El mes de febrer d'aquest 2023 la petita, de només nou anys, va saber que patia un. El seu progenitor li ha volgut saber que no està sola en aquest dur procés i que l'acompanyarà en les sessions de quimioteràpia que, ha expressat ell mateix, estan sent "dures". Justament el pare ha decidit tallar-se el cabell completament en aquest moment perquè és quan la menor l'ha començat a perdre pel tractament.

