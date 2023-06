Mor l'àvia del poeta Pau Gener, Elàdia Sànchez als 97 anys

aquest dissabte a la nit als 97 anys. Segons ha explicat la seva família, que és qui ha donat la notícia, Sànchez ha deixat la vida "amb gran dignitat" quasi un segle després d'haver vist passar fets històrics.L'Elàdia va ser coneguda per treballar a l'empresa tèxtil santcelonina, concretament als telers de Can Bernades. Després, el seu nom també va ser sabut per ser l', en. Un mestre constructor de Sant Celoni. El seu nucli més proper ja ha agraït que es guardi en la seva memòria.La vetlla de l'Elàdia serà aquest diumenge 4 de juny al tanatori municipal. I dilluns el comiat a les 16:30 de la tarda al mateix indret. El seu net,ha escrit uns versos per recordar-la:Flor del Sudgentil escuderatendre com el joncamor flexiblequan s'acaba el jorn.Anys i panys... i parets mestres...Cases, moltes cases i llars de foc.Que el viatge sigui dolç,per retrobar el teu amor.

