Els comuns recorren el recompte final de vots a les eleccions de Barcelona per «errors»

Borràs els critica: "Ni saben guanyar ni saben perdre"

Els comuns presenten recurs contra el recompte final de vots “perquè hi veuen errors”.

Guanyar les eleccions amb una difamació contra Xavier Trias va ser més que un error.

Acceptar els vots de l’extrema dreta de M. Valls va ser més que un error.

Ni saben guanyar ni saben perdre. pic.twitter.com/jUeMAmUz0Y — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) June 4, 2023

Elsveuen "errors" en ela les eleccions de-que han mantingut el candidat socialista, Jaume Collboni, en segona posició - i han presentat finalment una la Junta Electoral de Zona aquest dissabte al vespre. Concretament, les reclamacions tenen a veure amb equivocacions materials a l'acta d'escrutini de divendres i l'obertura delsAquest mateix diumenge el partit liderat per l'encara alcaldessaha fet públic un comunicat en el qual detalla la situació i reclama que se solucioni al més aviat possible en tractar-se d'un tema delicat. Malgrat tot, aquest recurs, per la qual cosa no afecta la data d’investidura del nou batlle prevista per al pròxim dissabte 17 de juny.Entre altres coses, la formació exigeix que es doni com a vàlidaque atorga 150 vots als comuns, cinc a Ciutadans i quatre a PACMA. Des del partit de Colau asseguren que els resultats d'aquesta mesa no van quedar recollits en l'escrutini de fa només un parell de dies, i subratllen que es tinguin en compte, ja que "és coherent amb el nombre de vots emesos i existeixen dues còpies d’actes que ho validen”. En canvi, es va acceptar una altra acta que, segons expliquen fonts dels comuns, se saltava una línia i atribuïa els seus 150 vots a la formació d'La presidenta de Junts,, ha estat una de les primeres veus a fer-se ressò de la reclamació dels comuns. Poc després de conèixer-se, ha carregat contra la formació a través del seu perfil de Twitter: "Guanyar les eleccions amb una difamació contrava ser més que un error. Acceptar els vots de l'extrema dreta deva ser més que un error", ha piulat. Segons Borràs, a les files d'Ada Colau "ni saben guanyar, ni saben perdre".

