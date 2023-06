Un govern de concentració, l'opció per desbancar l'extrema dreta a Ripoll

Unitat contra el Feixisme i Racisme sobre Aliança Catalana: “L’extrema dreta es combat amb informació”

"Hem de ser capaços d'assumir la responsabilitat de governar", ha destacat el cap de llista d'Alternativa per Ripoll,. Ell proposa la formació d'unde cara a la constitució dels ajuntaments del pròxim 17 de juny per. En aquest sentit, els cupaires ja han iniciat converses amb ERC i PSC sobre aquesta possibilitat. Alhora, s'han mostrat crítics amb l'actitud de la cap de llista de Junts,, que dilluns es va "espolsar les responsabilitats" apartant-se de les travesses. Per això, els demanen que "recapacitin" per donar estabilitat a un govern alternatiu. "Tothom, des de la seva posició, ha d'entomar la situació i actuar", ha afegit Vilaseca.Hi ha, segons ha explicat el cap de llista d'Alternativa, en vistes als resultats electorals: "Un govern en solitari (d'Aliança Catalana) o conformar un executiu alternatiu a l'extrema dreta". Si bé Vilaseca admet que "en calent" alguns ripollesos els han dit que la deixin governar, després han anat rebent més opinions que els deien que no, "que realment això s'hauria d'evitar".Pels cupaires, que l'extrema dreta governi l'Ajuntament de Ripoll, és unaque no es pot traspassar i, per aquest motiu, aposten per formar un govern alternatiu. Vilaseca ha defensat que, i sobretot perquè la capital del Ripollès tingui un projecte "de futur" per als pròxims quatre anys. "Evidentment, recollirem totes les demandes que la gent hagi pogut expressar amb aquests 1.400 vots, perquè també hem de fer autocrítica", ha assenyalat el cap de llista d'Alternativa, que també ha dit que cal ser conscient "que això no ha vingut perquè sí". Hi ha tota una sèrie de"i nosaltres hem de ser prou hàbils i humils per entendre per què ha succeït", ha afegit.El cap de llista d'Alternativa per Ripoll ha destacat que els resultats són "preocupants" , perquè tot i que preveien un augment de l'extrema dreta, el fet que siguin primera força consideren que és. "Aquesta davallada tan important del partit ha fet que tot el vot que tenien hagi passat a l'extrema dreta", ha puntualitzat. A banda d'això, la resta de formacions han quedat molt igualades i això ha deixat un ajuntamentEl fet que Manoli Vega, sense comentar-ho amb la resta de partits, decidís quedar-se a l'oposició "és d'una manca de responsabilitat brutal", ha afirmat Vilaseca. El cap de llista dels cupaires ha instat Junts a fer "una mirada més àmplia sobre què ha passat amb els resultats" i els ha demanat que donin estabilitat "activament" a un govern alternatiu. Des de la CUP també han trobat a faltar que l'alcalde sortint,, no hagi fet cap declaració institucional, "ni cap mena de reflexió de la davallada tan profunda de la formació".Vilaseca també creu que tots han de fer autocrítica. "El 2019. Ningú se l'ha acabat de creure, i després s'ha comprovat que si no et creus el cordó, només amb la signatura no serveix de res", ha assenyalat. Un altre dels punts a reflexionar és el fet que l'extrema dreta faci quatre anys que fa campanya electoral, mentre els partits van activar la maquinària el mes de febrer, o el fet que s'hagin "normalitzat" les parades al mercat o "els grups de WhatsApp des d'on s'estenien rumors". "Tot això", ha lamentat."El que ha passat a, no és tan especial, perquè l'extrema dreta ha pujat a tot arreu". La membre d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme Osona-Ripollès,fa molts anys que treballa i investiga sobre la interculturalitat al món. El fenomen de l'extrema dreta no és nou, alerta, però "ja s'ha fet tard" perquè ha entrat a les institucions. "I ho ha fet amb la pàtina que són democràtics, quan en realitat estan fora d'això", lamenta.Es pregunten diferents veus ripolleses. L'exmediadorademana sortir al carrer per demostrar que Ripoll no són només 1.400 votants mentre que d'altres proposen reactivar el diàleg social i fer "molta pedagogia" per trencar elBrugarola, que és autora de llibres com Mirall sense marc. La interculturalitat al món, defensa queper combatre "l'odi i les mentides" de l'extrema dreta i fa una crida a recuperar espais de diàleg i convivència. A parer seu, cal anar a buscar la informació veraç per "rebatre" les fake news que diuen repetidament i que van calant en la població. En aquest sentit,, per haver-li fet d'altaveu en els seus discursos, sobrepassant "línies vermelles" en comptes d'actuar "amb responsabilitat".Per aquesta assessora de llengua i cohesió social, aquests moviments actuen amb "molta intel·ligència". Segons diu, "saben com activar aquestes emocions que ens exciten, saben com col·locar el seu odi", en un context sovint de crisi. "i fer-nos creure que els temes de què parlen són el producte dels nostres mals", remarca. Això a la pràctica el que fa, diu, és que societat i mitjans acaben tractant uns assumptes i "uns discursos que no interessen per a la bona convivència".Entre la societat ripollesa hi ha veus que reclamen trencar el silenci que creuen que hi ha hagut entorn d'aquests discursos a la ciutat. "No ens vam voler creure que algú pogués arribar a tenir tant ressò, ella es va agafar a unes fal·làcies i la societat i les administracions no li vam donar prou importància per desmentir els discursos xenòfobs i racistes que eren molt radicals", afirma Marsi, que també és una antiga membre de lanascuda arran del 17-A. Ella afirma que molta gent preveia que el partit d'Orriols trauria més representació, però no a aquest nivell. I apunta a aquells votants, en especial els, que fins ara s'havien mostrat neutres sobre temes com la immigració i que, amb els missatges a les xarxes socials, "li han donat un vot de confiança" en veure que ningú contradeia el que deia i ho han donat per bo.L'experta creu que hi hauria d'haver una resposta contundent al carrer. "Si l'han votat 1.400 persones i a Ripoll som uns 11.000,, sigui del color polític que sigui, aprofitant que ara mateix Ripoll serà el focus. Si sortim, potser ens escoltaran i tindrà abast estatal i internacional". Així mateix, apel·la les administracions a rebatre les mentides dels seus missatges amb dades reals.Una de les educadores que treballa amb infants i dones musulmanes a la ciutat, laexplica que el que més li ha impactat des de les eleccions és "la por" dels nens a "que els facin fora" i es pregunta, a través dels seus companys. "Diuen que ens faran fora, però jo he nascut aquí!", li deien nens d'entre vuit i 12 anys. Amb les mares, també hi ha aquesta preocupació perquè se saben unper aquest grup polític. Des del seu punt de vista, "cal fer molta pedagogia" entre tots els agents i qüestiona que Aliança Catalana pugui complir el que ha promès, entre altres coses, perquè "no són competència local". També admet que ha hagut de rebatre discursos "que han calat" fins i tot en cercles d'amistats., subratlla.Per la seva banda, el president de la comunitat musulmana Annour,, expressa també la seva preocupació. "És molt dolent que un partit d'extrema dreta arribi, però encara és pitjor que governi". Yassine alerta que estan patint els seus atacs des de fa cinc anys i demana les administracions que actuïn: "Això no pot ser, ha de canviar aquests discursos radicals, la justícia ha d'actuar i la Generalitat també", remarca. Finalment, subratlla que els membres de la seva comunitat, com la resta de ciutadans, estan aquí per "cotitzar, treballar, millorar i ajudar a l'economia del país i el poble".

