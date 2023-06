Ensenya què s'amaga sota la sorra de la platja i es fa viral a TikTok

El mar és un indret encara per explorar. N'hem conegut criatures, sí, però, així i tot queda tot un món deque, ben segur, ens sorprendran. N'hi ha altres espècies, per exemple, que tot i que fa temps que sabem de la seva existència, no són pràcticament conegudes entre la població en general, més enllà de la comunitat científica. És el cas dels anomenats cucs de platja Parlem d'animalsi de forma allargada que han fet niu sota la sorra de moltes costes. De fet, no són pas pocs els pescadors que els cacen per fer-los servir d'esquer per pescar. Un dels últims vídeos a fer-se viral aha estat el d'un australià que ha donat a conèixer aquesta realitat entre els seus seguidors. En qüestió d'hores, l'home ha aconseguit quasii centenars de reaccions.L'aspecte completament desagradable d'aquests animals i la seva gran mida han provocat unaentre totes aquelles persones que encara no els coneixien. En el vídeo de TikTok, veiem com l'australià agafa un tres de peix i el posa sobre la sorra mullada de la vora del mar com si fos un. Poc més tard, el cuc treu el cap de la sorra per menjar-se'l. Quan el veu, l'home d'internet l'agafa amb unes pinces i el treu del fons de la sorra on s'amagava als internautes com és de gegantí.La barreja de comentaris a la publicació no acaba de deixar clar quin és el sentiment majoritari de la xarxa: guanya la sorpresa pel descobriment o el fàstic i l'horror de saber que aquesta criatura s'amaga sota els nostres peus cada cop que ens banyem?

