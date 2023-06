Retiren la Bíblia d'algunes escoles dels Estats Units per contingut «pornogràfic o indecent»

El districte escolar de, a Utah ( Estats Units ), ha aprovatde les biblioteques sobre les quals té competència després d'unad'una família que destacava el contingut "vulgar i violent" del llibre sagrat cristià emparant-se en una llei estatal que prohibeix els continguts "pornogràfics o indecents".La queixa, presentada el desembre, destaca que el llibre "és un dels textos amb més sexe que hi ha" perquè conté "incest, onanisme, bestialisme, prostitució, mutilació genital, fel·lacions, consoladors, violació i fins i tot infanticidis", segons recull el portal de notícies Axios. "És, ressalta la denúncia. "Els llibres que han estat prohibits fins ara contenen ofenses molt menors, així que aquest hauria de ser un cas clar", afegeix. La queixa també inclou més de 60 cites "ofensives" de la Bíblia.Una comissió de districte va decidir al maig que el llibre "no conté material sensible", però igualment va recomanar la seva retirada dels"segons criteris d'edat a causa del contingut". La decisió ha propiciat la retirada del llibre d'entre set i vuit centres escolars.La directora de l'Oficina per a la Llibertat Intel·lectual de l'Associació Estatunidenca de Biblioteques,, ha assenyalat que aquest cas "demostra com la censura de material estreta les oportunitats educatives i".La Llei Sobre Contingut Sensible en Col·legis de Utah es va aprovar el 2022 i des de llavors ha servit per a retirar fins a 52 llibres dels prestatges de les biblioteques de centres escolars, la majoria de temàtica

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola