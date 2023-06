Xàfecs molt intensos al centre de Catalunya: demanen precaució pel pont pels fots aiguats

Alerta a la Garrotxa i a Osona

Dissabte de tempestes fortes a molts punts de l'interior de Catalunya. Fins a les 16 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut 15 avisos pels xàfecs, que ja han deixat(al Vallès Occidental). De fet, gran part de les incidències s'han produït a la capital de la Garrotxa (8 litres), bàsicament per inundacions de baixos o garatges i embussos al clavegueram.257429A la Ronda de les Mates, s'han hagut de rescatar els ocupants d'un cotxe (una dona i els seus dos fills menors) quan els començava a entrar aigua a dins del vehicle. Una dotació dels Bombers ha empès el turisme fins a un lloguer segur i la família ha estat rescatada sana i estàlvia.D'altres poblacions amb avisos dels Bombers pels aiguats han estat Tàrrega (3 litres), Arbeca (1 litre) i Prats de Lluçanès (1 litre). A banda d'Olot i Vacarisses, també han rebut una bona regada localitats com Vilanova de Meià (35 litres), Camarasa (34 litres), Fals (32 litres), Albanyà (27 litres) o Sant Pau de Segúries (27 litres), segons les dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.de Catalunya (Inuncat) per les precipitacions intenses, especialment a les comarques de la, que ha desactivat cap a les 20.30 hores. Protecció Civil recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions i també en les activitats a l'aire lliure.

