Pugen al capó i apallissen el taxista que els hi recrimina: detinguts quatre joves, dos d'ells menors a Palma

Quatre joves, dos d'ells menors d'edats, van ser detinguts el 30 de maig passat per apallissar un taxista i causar-li danys al seu vehicle a Palma, a Mallorca. Segons ha informat la policia espanyola a través d'un comunicat, els fets van passar el 22 d'abril passat, de matinada, davant d'un establiment d'oci al barri de Sa Indioteria, a la ciutat balear.



La víctima, conductor d'un taxi, estava parat mentre esperava per fer els serveis oportuns, quan van aparèixer uns nois, que van procedir a pujar al capó del cotxe causant danys. Precisament, el taxista, en veure els danys que els joves estaven causant al vehicle i que no podia emprendre la marxa, va baixar per recriminar-los els fets. Va ser llavors quan va rebre per part dels homes multitud de puntades de peu i cops de puny per tot el cos, sobretot al cap i a les costelles.

va aconseguir escapolir-se'n, pujar al vehicle i fugir del lloc. Immediatament després dels fets esdevinguts, l'home va procedir a trucar als serveis d'emergència, i va ser traslladat per professionals sanitaris a l'hospital corresponent.



Els agents de la policia espanyola van dur a terme la investigació pertinent, i van procedir a la detenció dels quatre joves per un delicte de danys i lesions. Als detinguts més grans els consten antecedents policials anteriors. Un cop els joves van deixar d'agredir la víctima, la van emprendre a cops amb el vehicle.

