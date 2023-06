Tiroteig als carrers d'Alella: els Mossos demanen ajuda ciutadana per trobar els culpables

Els Mossos d'Esquadra estan buscant els autors d'un tiroteig que s'ha produït aquest dissabte a la tarda al municipi del Maresme, que ha finalitzat amb un home ferit. Segons fonts policials,per la qual cosa se'ls està intentant localitzar. Demanen ajuda ciutadana.Els serveis d'emergències han rebut l'avís poc després de les quatre de la tarda. En concret, la trucada informava que hi havia un ferit per arma de foc, tot i que no ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) sinó que ha acabat anant pels seus propis mitjans aEls Mossos s'han fet càrrec de la investigació dels fets i, per ara, es desconeix quin ha estat l'origen dels trets i en quines circumstàncies s'han produït. Per això mateix, lque tingui informació que els truqui i els hi expliqui.

