Les 6 pel·lícules d'estrena a Netflix que triomfen a la plataforma en només una setmana

Tin & Tina (2023)

Mother's Day (2023)

Blood & Gold (2023)

Muchas más hormigas entre las piernas (2023)

The Year I Started Masturbating (2022)

The Great Wall (2016)

No és cap novetat que bombardeja els seus subscriptors amb nous continguts cada setmana. Estrenaper aconseguir que el seu públic torni a dur la plataforma al lideratge de consum que va mantenir a l'Estat pràcticament una dècada, però que ara és dEn la seva estratègia, Netflix aconsegueix fer viable el fast food cinematogràfic amb films de tota mena de gèneres:Tal com mostren les dades que facilitat la mateixa multinacional, la darrera setmana del maig van aparèixer diversos títols de cinema quepels usuaris de la plataforma a l'estat espanyol. Sis d'elles només feia set dies que eren al seu catàleg i han triomfat en visualitzacions. Altres, com l'spin-off deprotagonitzat per, fa cinc setmanes que s'han establert en el rànquing.A Netflix sol passar que les pel·lícules més consumides roten. L'algoritme, la tendència de l'actualitat -com pot ser l'estrena de Fast and Furious X - i que, simplement, el cinema no genera el mateix compromís ni estima que les sèries, provoquen aquesta situació de canvis constants en les llistes de major consum. Us situem les sis pel·lícules d'estrena de la plataforma que han triomfat en pocs dies., guanyador del Goya pel millor curtmetratge del 2019, presenta la seva primera pel·lícula que precisament adapta l'obra anterior. Film de terror protagonitzat per una de les parelles de joves actors més reconeguts de l'estat espanyol:. Disparitat d'opinions al voltant de la trama: la crítica l'ha aplaudit, però el públic generalista es mostra molt disconforme amb la història. Vosaltres decidiu.que l'algoritme de Netflix ha aconseguit situar ben amunt del rànquing. Una secreta exagent d'operacions especials de l'OTAN, ha d'usar totes les seves habilitats letals per salvar el fill que ha estat segrestat per gàngsters despietats. Trama irrellevant, però entreteniment nu i cru d'acció.Producció alemanya finançada per Netflix que situatrama familiar,i un raig de trets. Al final de la guerra, un soldat alemany busca la seva filla mentre una tropa de les SS busca un tresor jueu. A partir d'aquí tot són desgràcies i tirotejos.també alemanya, de la plataforma. Comèdia d'institut en la que un jove experimenta la seva pubertat, la sexualitat i la seva relació amb una noia, que també pateix els mateixos problemes. Riures fàcils amb acudits sense gaire gràcia.Si parlàvem de títols amb ganxo, amés jove o aquells que tenen ganes de gresca.Pel·lícula de producció sueca que ens presenta una dona que vol tenir un altre fill amb el seu marit "abans que sigui massa tard", però aquest trenca amb ella. A partir de llavors decideix dur el seu rumb de vida per un altre camí i experimentar amb la seva sexualitat. I ja està.Una de les produccions més surrealistes en les que han participat maiPel·lícula de la Xina que ofereix un escenari de fantasia: tots dos (Damon i Pascal) són testimonis del misteri que envolta la construcció de la Gran Muralla Xinesa. Descobriran que no es va construir per mantenir allunyats els mongols, sinó per quelcom més perillós: la mítica muralla ha estat edificada per aturar l'arribada de monstres devoradors de carn humana.

