Accident mortal a la Ronda Litoral: mor un motorista de 37 anys

a primera hora del matí d'aquest dissabte. Un motorista de 37 anys ha mort en un sinistre provocat per causes que encara es desconeixen. En concret, l'avís de l'accident ha estat rebut pels serveis d'emergències quan passaven pocs minuts de les set del matí,El motorista hauria patiti ha impactat contra unes columnes a la zona del Moll de Sant Bertran. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat quatre ambulàncies al lloc i ha fet maniobres de reanimació sense èxit a l'afectat, que finalment ha perdut la vida.La Policia Portuària ha activat la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. Aquest accident suposa,en accident de trànsit a Barcelona. No ha estat l'únic motorista accidentat aquest dissabte a les carreteres catalanes. Un jove de 17 anys ha quedat ferit en estat greu després de perdre el control amb la moto a Arenys de Munt.

