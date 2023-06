Aragonès demana defensar el país el 23‑J: «L'alternativa no pot passar per un vot massiu a Sánchez»

El president de la Generalitat,, ha alertat que el pròxim 23 de juliol en les eleccions espanyoles hi ha un "risc molt evident de retrocés". Per aquest motiu, ha assegurat que ", sinó en una defensa del país en clau progressista". Així s'ha expressat en una entrevista als micròfons de Catalunya Ràdio, en què també ha defensat que "ens equivoquem" si el front democràtic acaba sent una cosa de dos."Hem de fer pinta aquells que defensem la independència i el dret a decidir", ha afirmat Aragonès, que ha apuntat que en aquesta legislatura, el Govern ha començat a negociar amb l'Estat, tot i que ha resultat "difícil". En aquest sentit, ha precisat, que amb un executiu de PP i Vox a la Moncloa , encara ho seria més, per la qual cosa ha considerat essencial teixir una gran aliança que vagi més enllà de la fórmula i apuntali accions concretes, com ara"Ha de superar el perímetre dels partits", ha reblat el republicà.El primer pas, que ha descrit com el més fàcil i possible, és un, on no ha descartat una llista unitària que, ha puntualitzat, veu "difícil" pel poc temps que ens separa ja dels comicis. "Però hem d'explorar les fórmules, això ha de ser un punt d'inflexió", ha resumit el president de la Generalitat.Sobre la fórmula per trobar alcalde a, Aragonès ha considerat que en política sempre s'ha de triar conforme a les alternatives i d'opcions damunt la taula, ha assenyalat les dues possibles: un govern de Xavier Trias , de Junts, o un tripartit d'esquerres format pel PSC, ERC i els comuns. En aquesta línia, el republicà només ha volgut subratllar que el seu partit està "als antípodes" amb el socialista, i que tenen "diferències notables" amb Trias, però també "coincidències". En aquest escenari, ha dit que ha fet confiança enperquè sigui ell qui prengui les decisions que calguin.A parer seu,o una mena de primera volta al Parlament de Catalunya. No obstant això, ha dit que és "evident" que en la decisió que ha pres la ciutadania hi ha moltes coses que hi han influït i que això, amb tot, els empeny a fer-ho millor. En aquest sentit, ha assegurat que, que està fent "raonablement bé la seva feina. Finalment, sobre Gabriel Rufián i el seu futur paper a ERC , Aragonès ha apuntat que compta amb la seva "simpatia" i que si és cap de llista o no de la formació a Madrid és una cosa que haurà de decidir la militància i els òrgans interns. "No m'avançaré, però amb Rufián hem fet molt bona feina", ha conclòs el president.

