Compte enrere per a la final d'«Eufòria»: els dos expulsats i les possibles guanyadores

AUDIÈNCIES | #EufòriaTV3, líder d'una nit decisiva amb rècord històric de vots, un divendres que @tv3cat torna a liderar amb comoditat



👉 L'audiència acumulada va ser de 689.000 espectadors i es va batre el rècord de vots, amb 230.000 votacions en total!



➡️… pic.twitter.com/WMLnRrYAp5 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) June 3, 2023

🎶😇 La Sofia ens deixa sense paraules amb "Like a prayer", de Madonna! No et perdis aquest moment màgic (o místic, o digue-ho com vulguis)! Només cal que gaudeixis del seu xou! 🙏💃 #EufòriaTV3💜



▶️Sofia: “Like a prayer”, de @Madonnahttps://t.co/HRuM7kSW8r pic.twitter.com/6DD0RBEpoU — TV3.cat (@tv3cat) June 2, 2023

Qui són les tres finalistes d'Eufòria?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre.

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing.

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Carla, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

Nervis i molta expectació després de la gala d'aquest divendres per saber, finalment, qui serà la guanyadora d'. La dona que enguany agafarà el relleu de la reina de la primera edició,. I sí, parlem en femení perquè del xou que va tornar a muntar el programa estrella de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () n'han sortit, totes dones.El pròxim divendres sortirem de dubtes en una gala decisiva per conèixer qui s'emporta eldel concurs de TV3, que consisteix, principalment, a començar una carrera discogràfica i cantar la cançó de l'estiu de la cadena amb l'artista i també membre del jurat del talent show,. Abans, però, repassem què ha passat en aquest darrer programa.Si d'alguna cosa anava la gala, era de saber, amb més detall, quina és laPer això, ni els jutges, ni els coaches ni tan sols el VAR musical han intervingut massa -per no dir pràcticament gens- durant el programa. Tota la veu -i el vot- l'ha tingut l'audiència, que ha assolit undecidint els dos últims expulsats del talent show. La seva decisió, cal dir-ho, ha estat molt sorprenent, fins i tot per a ells mateixos.El públic s'ha dividit i s'ha acabat imposant la veu que ha decidit que havia de marxar cap a casa en Tomás i la Sofia. Així doncs,. Però tot i les baixes, els cinc han demostrat de sobres perquè han arribat fins a la recta final del programa. És evident que en les seves carreres hi ha hagut una evolució positiva, tant pel que fa a l'espectre musical com en el personal, d'imatge damunt l'escenari.Eufòriaen la seva franja horària. En la primera part de la gala, el Tomàs ha estat expulsat ràpidament després de cantar Radioactive, dels Imagine Dragons. El jove artista s'endú el reconeixement del jurat, que no ha estat suficient per competir amb les seves companyes i ha posat punt final a Eufòria aconseguint un 15% dels vots. Després del seu adeu, la Sofia, la Carla, la Jim i l'Alèxia han tornat a actuar per guanyar-se la posició de finalistes. I la, de nou, va esclatar a la cara de tothom.La Sofia va ser la següent eliminada amb el 27% dels vots. Ella, que era una de les favorites per guanyar la segona edició del concurs, va marxar envoltada d'abraçades i sota la mirada atònita dels jutges, que no s'acabaven de creure la situació. Res la va poder salvar de marxar cap a casa. Així,de cara a la setmana que ve. La Carla, l'Alèxia i la Jim lluitaran per veure qui guanya el xou del que ja sens dubte és un delscatalana. Totes tres són ben diferents, per la qual cosa s'espera una nova gala sorprenent, que segur no decebrà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola