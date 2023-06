Arcadi Espada: «Com ha de fer por Vox si ens governen comunistes?»

"Irene Montero és la secció femenina, entre ella i Pilar Primo de Rivera només hi ha un petit gir"

Arcadi Espada ha biografiat els seus anys joves. Foto: Yvelisse Teixeira

"Que jo m'hagi tornat reaccionari no té gens d'importància i tampoc no és veritat"

"El català no és la llengua pròpia de Catalunya, aquest és un concepte inexistent"

Arcadi Espada acaba de publicar llibre. Foto: Yvelisse Teixeira

"Els dos fenòmens de delinqüència protagonitzats a Espanya des del 1981 els han dut a terme el nacionalisme basc i el català. Un, matant i l'altre amb el procés"

"La Transició no la va fer ni l'antifranquisme ni el poble. La van fer les elits; va ser una donació"

Espada durant l'entrevista a la seu de Planeta. Foto: Yvelisse Teixeira

"Però si jo soc un triomfador! Però què m'està dient!? Si jo soc l'hòstia! Què em farà ara, una psicoanàlisi? No, home, no!"

"El nacionalisme espanyol va acabar quan la majoria d'espanyols i de catalans va aprovar la Constitució"

Després de 40 anys de professió periodística, ara a El Mundo, abans al Diari de Barcelona, El País o La Vanguardia,(Barcelona, 1957) publica una biografia de la seva joventut, Vida de Arcadio (Península) . Escrit en segona persona, qui ésse submergeix en l'Espanya de la Transició, entre la mort de Franco i l'intent de cop d'estat del 23-F.El llibre manté el nervi literari d'Espada i la seva capacitat per generar controvèrsies, amb la seva mirada negativa sobre la Catalunya sorgida del catalanisme que el va portar a ara en liquidació . Tot i que s'hi resisteix, també opina sobre el procés i l'actual moment polític, i qualifica deel govern espanyol del PSOE i Unides Podem. L'escenari d'una majoria de dretes i un govern format per PP i Vox no sembla inquietar-li. Al contrari.- No, no, revenja de cap manera. El propòsit del llibre és simple: explicar la vida d'un jove que va viure entre la mort de Franco i el cop d'estat del 23-F. La seva joventut va coincidir amb la joventut de la democràcia espanyola i, a partir d'aquí, fer la biografia d'aquest jove i el seu temps amb les tècniques que he après en el periodisme d'investigació de la vida dels altres. És veritat que aquest jove té algunes coses en comú amb mi. Compartim un codi genètic idèntic, però persones que comparteixen codi genètic idèntic són una i altra. Els bessons, sense anar més lluny. He tingut la sort d'accedir a l'arxiu documental d'Arcadio.- És molt dens i curós. Arcadio era un noi que ho guardava tot i m'ha permès encarar els meus records i les meves converses amb ell amb la realitat documental.- És que jo no m'hi he de reconèixer. Aquest noi va viure una vida, jo no soc un jove, soc un adult. No és una qüestió de reconèixer sinó de fer una biografia. Hi ha una frase de Janet Malcolm que diu que l'autobiografia té un problema de falsedat intrínsec, i és que la persona que l'escriu parla d'una persona que no és ell.- Hi ha punts en comú entre els dos temps. Les bestieses que deia Arcadio sobre les vides, sobre el sexe o la política són bestieses que avui dia s'escolten. Com l'estupidesa que la vida privada és una qüestió política. Amb la diferència que quan ho deia Arcadio ho deia un jove que estava en un racó de la vida. Ara es diuen aquestes bajanades des del consell de ministres.- Això dels capellans és molt important. Arcadio lluitava contra la influència del catolicisme, de la moral retrògrada. Jo ara lluito contra la mateixa moral retrògrada que està en mans de capellans d'esquerres. La gran diferència és que ells no es reconeixen com a capellans. O capellanes, perquè solen ser ties. La mateixa sacralització que practicava l'Església és la mateixa que practica el feminisme. Els arguments d'aquestes reaccionàries contra la gestació subrogada és una sacralització disfressada, d'arrel religiosa sempre. La practica Irene Montero igual que quaranta anys abans la practicava la secció femenina de Falange.- Completament. Irene Montero és la secció femenina. Jo l'he coneguda, vostè no perquè és més jove.- Entre Pilar Primo de Rivera i Irene Montero només hi ha un petit gir.- Això és una cosa molt simple d'explicar. Quan la revolució es practica contra una dictadura, es pot ser un instant de progrés. No sempre és així. Però quan es practica contra una democràcia... La democràcia no és res més que el final de la revolució. Permet resoldre els conflictes a través d'un pacte social. Quan aquest pacte es trenca, no es pot trencar en nom d'una cosa més progressista. D'aquí que la revolució s'ha fet reaccionària. Que jo m'hagi tornat reaccionari no té gens d'importància i tampoc no és veritat. Aquest llibre lluita contra un dels tòpics més malèvols, que és creure que la joventut és el magatzem dels somnis perduts. La joventut és bàsicament una rucada. Com deia Pla, una edat sinistra. Convé passar-la com més aviat millor. La cosa prístina de la joventut i que tu t'has convertit en un traïdor als ideals és una fal·làcia, també d'origen religiós, que implica que tot adult sigui un traïdor.- Minoritaris? Però si estan al consell de ministres! Els que són minoritaris són els que vostè diu. L'extrema dreta, que és una aberració de la política i la moral, és molt més minoritària que l'aberració esquerrana que governa i que ha tingut fins fa poc una persona intel·lectualment menyspreable que és Pablo Iglesias com a vicepresident del govern. El va definir perfectament Jiménez Losantos quan va dir que li recordava a ell quan era gilipolles.- A mi no m'inquieta res. Vivim en una democràcia, i per no inquietar-me no ho ha fet ni tan sols l'estat de delinqüència organitzada que es va viure a Catalunya fa uns anys.- Al procés. El procés va ser un moment de delinqüència organitzada pel poder. Un país pot tenir uns delinqüents, però quan actuen amb els esquadrons al carrer, els CDR, i amb els dirigents polítics a la cúpula, la situació dels dissidents és preocupant.- Però jo amb una majoria no puc agafar una persona i esclavitzar-la.- El procés va intentar usurpar els drets de ciutadania a una part molt considerable dels ciutadans espanyols, entre els quals jo m'hi compto. Va ser un atracament polític, un acte de delinqüència organitzada. I prova d'això és que van anar a la presó.- Van anar a la presó perquè van incomplir la llei. I d'aquest tema ja no en parlar més.- Tots eren amics meus. Si vol, li puc donar el nom de l'altra persona que em va avalar per l'ingrés al PSUC, un amic que va morir prematurament, el periodista l'Albert Viladot. Vam tenir sempre una excel·lent relació. Vázquez Montalbán va ser el meu mestre en moltes coses. En Manolo, igual que Barral, van viure en uns moments en què hi havia l'obligació moral d'oposar-se a aquesta ideologia rudimentària, cavernícola i lamentable del nacionalisme. I no van fer-ho. Per raons diverses. Algunes pintoresques, com el que va dir Barral sobre el manifest dels 2.300, dient que tenia vuit cognoms catalans. Una cosa que ja s'ha convertit en una riota. Miri com ha evolucionat la cosa, en aquest cas favorablement. El nacionalisme era més absorbent i opressor fa quaranta anys que ara.- No, crec que no. El nacionalisme espanyol va acabar el 6 de desembre del 1978, quan Espanya va aprovar una Constitució amb les regions i nacionalitats.- Sí, Vox és un partit nacionalista espanyol. Criticat per mi. Ara, tot i voler acabar amb el pacte del 78, encara és hora que lideri un moviment de delinqüència per canviar tot això. Els dos fenòmens de delinqüència protagonitzats a Espanya des del moment que acaba el llibre, el 1981, els han dut a terme el nacionalisme basc i el català. Uns matant, i els altres amb el procés.- Jo no sé quin nacionalisme és l'espanyol. Va acabar quan la majoria d'espanyols i de catalans va aprovar la Constitució. I s'ha acabat aquesta discussió.- No, no. La democràcia espanyola és una de les més sòlides del món, perquè és una democràcia que té enemics. Allò que deia Bismarck, que Espanya devia ser molt potent perquè feia segles que intentava autodestruir-se i no se'n sortia. Ara bé, la Transició no la va fer ni l'antifranquisme ni el poble. La van fer les elits. Va ser una donació. Per això no hi ha una data que galvanitzi, que diu vostè. Com els catalans, galvanitzats per una derrota. Els darrers anys es galvanitzaven per Messi i per l'Onze de Setembre. Per mi, la Transició va ser una festa. Per mi, però no per Arcadio. L'única manifestació que va organitzar el PCE va ser un funeral després de la massacre d'Atocha.- No. El català no és la llengua pròpia de Catalunya, és evident. El concepte de llengua pròpia és inexistent. Si tu dius que ho és, has de dir immediatament que el castellà també perquè si algun sentit té parlar de llengua pròpia, perquè no en té cap, és parlar de la llengua pròpia dels ciutadans.- A França diuen que "la llengua de França és el francès". Quan has d'afegir la pròpia, en el fons estàs exhibint debilitat. Parlar de llengua pròpia és ridícul perquè la major part dels habitants de Catalunya parlen una llengua que no és el català. Dit això, una de les curiositats de l'Arcadio és que ell va viure aquells anys sense cap problema, va aprendre el català per lligar i per escriure als diaris, i ja està. Ell no va tenir cap problema, els problemes els vaig tenir jo.- El Manifest interioritza aquest concepte de llengua pròpia i també l'aplica al castellà. I aplica una cosa pitjor, que és la llengua com a cosmovisió, com a Weltanschauung. Una llengua no suposa pensar cap cosa determinada com diuen aquestes bestieses de l'idealisme germànic, és una cosa mecànica que no dona cap visió del món.- Jo no demostro res. A mi se m'han de discutir les coses racionalment. Conec perfectament la història del país millor que aquests cafres que em critiquen.- Però si jo soc un triomfador! Però què m'està dient!? Si jo soc l'hòstia! Què em farà ara, una psicoanàlisi? No, home, no! Totes les segregacions del nacionalisme governant a Catalunya em semblen deplorables. Parlo de les idees i de les polítiques, eh. No de les persones. Com deia Mario Bunge, "projecti tot el seu odi sobre les idees, perquè així ni una gota d'odi esquitxi a les persones".- No, ni cap catalana que no em follés.- Això li va passar a Arcadio. Patia perquè començava a fer entrevistes a personatges que solien anar a Boccaccio, que estava a cinquanta metres, i tenia por que el veiessin escombrant la vorera. Perquè ser fill de porter era una cosa fotuda. Ser fill d'obrer manual era ser fill de la classe obrera, podies tenir consciència de classe, en canvi, hi havia una mala literatura al voltant de la porteria, lligada a certa idea de servitud. Com dic al llibre, parlant amb la Maruja Torres, ella presumia de ser filla de puta i jo li deia que hi ha tant d'atzar sent filla de puta que de marquès. Jo sempre m'ho he aplicat. El ressentiment de classe i totes aquestes coses són ruqueries. Però això s'ha d'explicar com s'expliquen les escenes de sexe, amb naturalitat, pensant que la vida d'un home són aquestes coses.- Ha canviat molt. Per bé. Les coses en general canvien per bé sempre. El progrés existeix. I el progrés moral també. Estic convençut que som molt més humans, per emprar una paraula indecisa però explicativa, que els nostres avis.- Com vol que em faci por un govern de PP amb Vox si tenim un govern dels comunistes amb els socialistes? Espanya ha passat per uns anys d'un govern, no ja de socialistes i comunistes, sinó delirant.- M'estalviarà fer la llista dels deliris.- La joventut té avantatges. Bat rècords mundials, moren per la pàtria i la llibertat, són carn de canó. Són capaços de traçar teoremes matemàtics perquè concentren molta energia en un punt concret, poden crear en un garatge una companyia. Però del funcionament del món no en tenen ni idea. D'aquí la conveniència que no es dediquin a la política. Molts dels deliris de l'actual govern no han vingut de la ideologia sinó de l'estultícia, per la incompetència. Com en la llei de només sí és sí. S'explica per la manca de coneixement de la sofisticació que té la vida, de la necessitat de compensar, de ponderar.- És que jo no he estat mai estúpid. Ho ha estat ell, l'Arcadio, però ha tingut molts altres avantatges.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola