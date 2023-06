Five Guys incorpora el català a la carta gràcies a una campanya de Plataforma per la Llengua

El febrer de 2022, més d'una desena de voluntaris devan col·lapsar el local deal centre comercial el Triangle de Barcelona per denunciar la vulneració dels drets lingüístics dels consumidors, que no tenien accés a una carta en català. Aquest divendres, més d'un any després, la cadena de menjar ràpid ha anunciat finalment que ha revertit aquesta situació iLa campanya de protesta va canalitzar-se en una cinquantena de denúncies contra la cadena, així com contra, que van ser presentades davant l’Aquesta va iniciar un procediment d'inspecció i, a continuació, una denúncia administrativa contra ambdós comerços. Enguany, tots dos establiments ja tenen una carta en català.La feina no ha acabat, recorden des de la Plataforma, ja que si bé és cert que Five Guys ha incorporat el català a totes les seves cartes a Catalunya, alencara no ha fet el pas. Per aquest motiu, Plataforma per la Llengua ha exigit a la cadena que segueixi el mateix camí a tots els

