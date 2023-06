Una cinquantena de morts i 300 ferits en una col·lisió entre trens a l'Índia

Com a mínimaquest divendres després que el tren de passatgers en què viatjaven hagi xocat contra diversos vagons descarrilats a l', a l'est del país. Segons ha informat el secretari en cap de la regió,, a la cadena índia de notícies NDTV, les autoritats temen que diversos passatgers hagin quedat atrapats entre les restes dels combois, pel qualL', que cobria el trajecte de, s'ha estavellat contra els vagons descarrilats d'un altre ferrocarril que es dirigia des de Bengaluru a Calcuta, segons ha explicat el portaveu del Ministeri de Ferrocarrils,. Des d'aleshores, més de cent membres del personal de las'han desplaçat a la zona del descarrilament per dur a terme tasques de rescat.Al seu torn, la ministra en cap de l'estat veí de Bengala Occidental,, ha confirmat al compte de Twitter que les autoritats ja estan supervisant la situació. De fet, el ministre de Ferrocarrils de l'Índia,, ha informat que viatjarà cap a Odisha per comprovar de primera mà la situació junt amb el ministre principal d'Odisha,Després de conèixer la notícia, el primer ministre indi,, ha traslladat el seu condol per l'accident i ha enviat un missatge d'ànim als familiars de les víctimes. "", ha dit al seu perfil oficial de Twitter. La presidenta de l'Índia,, s'ha unit als condols del primer ministre Modi i ha afegit que

