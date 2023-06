«T'estimo. Gràcies per tot»: l'absurd motiu per anul·lar un vot a l'alcalde de València

La Junta Electoral ha invalidado este voto a @compromis por no tener clara la intención de voto que tenía la persona votante. 🥺



Una lástima. Yo sí tengo muy clara la intención de esa persona: ¡Gracias por tu apoyo y tu cariño! 🫶🏻



[📷Sentència @tsjcv prèvia al respecte 🤷🏻‍♂️] pic.twitter.com/k4Znfaxpyn — Joan Ribó (@joanribo) June 2, 2023

Polèmica en el recompte electoral a. Laha anul·lat un vot adipositat aquest diumenge durant les eleccions municipals dela la capital del País Valencià per un missatge en què l'elector expressava el seu afecte i agraïment a, candidat del partit i encara alcalde en funcions.A la papereta apareix arrodonit el número u, el que ha ocupat Ribó en aquesta candidatura, i amb el seu nom unes paraules escrites a mà que diuen: "" i unal costat. Ribó ha donat a conèixer la decisió de la Junta Electoral a través de les seves xarxes socials i ha expressat la seva disconformitat.Fonts de Compromís també han considerat que la "intenció de vot d'aquest votant era claríssima" i creuen que hauria d'haver comptat per a Ribó. Així mateix, des de la coalició han ressaltat que elsde la candidatura es poden llegir sense problema a ladipositada, que no se n'ha ratllat o esborrat cap i que tampoc s'ha alterat l'ordre en què apareixen.L'alcalde de València deixarà de ser-ho en els pròxims dies siassoleixen un acord per investir el candidat popular com a nou batlle. Després de vuit anys de pacte del Botànic, Compromís ha perdut l'Ajuntament de València i eldetampoc ha pogut revalidar la presidència de la Generalitat Valenciana.

