Obre la superàrea de joc infantil de Can Batlló

L'antic Bloc 12 del complex fabril

Ja ha obert la superàrea de joc a l'antic recinte fabril. Foto: Ajuntament de Barcelona

AMB EL SUPORT DE

Ja ha obert lainfantil de. L’element més singular del nou espai de joc és una torre de 9 metres d’alçària ambque en surten a diferents nivells, el més alt amb un, per tal que el joc sigui de repte progressiu i atractiu per a totes les edats. Al primer nivell s’hi accedeix amb una lona de transferències, un element que fa que sigui accessible als infants amb mobilitat reduïda o que van amb cadira de rodes.A més d’aquest element central, l’espai té, balancins, un giratori individual i un de col·laboratiu amb accés per a cadires de rodes, topografies i ondulacions al paviment per córrer, rodar i fer equilibris, i també gronxadors que pengen de l’antiga estructura del bloc. Una altra de les novetats són, pensats per atraure adolescents i adults a tornar a jugar.El paviment de l’àrea de joc és de cautxú, per garantir la seguretat en risc de caiguda i l’accessibilitat, i de sorra. Els elements de joc dinàmic tenen marcada l’àrea de seguretat d’un color contrastat, perquè tots els infants puguin identificar-los de manera fàcil i clara.L’àrea infantil se situa dins del perímetre dels murs de l’delde Can Batlló, que s’han conservat per preservar-ne l’i deixar el carrer de l’Onze de Juny amb façanes a les dues bandes. Els murs ajuden a delimitar tot aquest espai diàfan i sense coberta, amb cinc accessos a banda i banda que quedaran tancats a la nit. De moment, però, només se n’obrirà el del carrer 11 de Juny, davant del Bloc 11 de Can Batlló, perquè puguin seguir endavant els treballs de la resta del parc.A finals de juny s’hi afegirà una, aprofitant també l’estructura de pilars que s’ha mantingut de l’antiga nau. Aquest parc infantil s’inclou en la primera fase de les obres de construcció del nou parc de Can Batlló.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola