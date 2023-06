Dos menors detinguts per una nova agressió sexual al Màgic Badalona

Novaal centre comercial. Elshan detingut dos menors de 17 i 15 anys pels fets, que van tornar a passar als lavabos del macroespai entre el gener i el març amb una víctima de 13 anys. Tal com ha avançat La Vanguardia, la jove hauria començat una relació amb el noi de 15 anys, que l'hauria obligat a ferperquè era una cosa "normal".Els Mossos han fet el recull de les converses entre lai la seva, en què es pot veure com la noia es resistia i negava a seguir amb aquestes pràctiques, mentre que el noi insistia i deia que, si no seguia, deixaria d'estimar-la. El fiscal que ha denunciat el cas assegura que tots aquests fets demostren el "" amb el qual van tractar la víctima.Ara, tal com detalla el mateix mitjà, la víctima està sota lade laen una residència mentre que els detinguts han passat a disposició judicial acusat de múltiples delictes d'agressió sexual. Malgrat això, es troben en, amb ordre d'allunyament, ja que la jutgessa ha decidit que no se'ls ha d'internar en un centre. Tots dos van admetre les relacions amb la víctima, però defensen que van ser consentides.Per desgràcia, no és el primer cas de violació als lavabos del Màgic Badalona que veu la llum en els últims mesos. El passat novembre es coneixia l' agressió sexual de sis menors a una nena d'11 anys , un fet pel qual, entre amenaces de mort, va fer que la família de la víctima hagués d'abandonar la ciutat . En paral·lel, també transcendia que els Mossos investigaven almenys quatre violacions més al centre comercial de Badalona.

