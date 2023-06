Un jove reclama un milió d'euros a l'Estat després de quedar paraplègic per la vacuna de la Covid

Un jove de 19 anys d', a Sevilla, va quedar paraplègic per culpa de lai aquest divendres ha denunciat el, segons han informat diversos mitjans. Demanaa l'Estat en concepte de danys i perjudicis, després que diversos informes mèdics hagin avalat que elque pateix va ser provocat per la segona dosi del vaccí.Va ser el 23 de setembre de 2021 quan el noi va rebre la vacuna. Segons ha explicat l'advocat,, a EFE i han recollit altres mitjans, les conseqüències posteriors tenen una "" amb aquesta. Poc després, va notar "", efectes que va entendre com a secundaris de la injecció.Si bé, el mes de desembrei elva passar a ser insuportable, fins al punt d'impossibilitar-li caminar. A partir d'aleshores, va començar un periple per diversos hospitals de Sevilla fins a arribar a la Unitat de Lesionats Medul·lars de la planta de Neurologia de l', on va estar ingressat mig any.Finalment, li van diagnosticar "Mielitis transversa amb relació temporal amb la segona dosi de la vacuna de la Covid", una "lesió medul·lar incompleta de nivell sensitiu C7 dreta / C6 esquerra i nivell motor C7 dreta i C8 esquerra" que s'explica per una etiologia inflamatòria. L'acusació defensa que el jove era uni que

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola