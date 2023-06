Aquesta és la ciutat més lletja de Catalunya, segons ChatGPT

El criteri per establir quins són els millors o pitjors llocs deés molt subjectiu. Depèn de molts factors: si ens agrada més la platja o la muntanya, les ciutats o els pobles, la tranquil·litat o l'estrès... Però ara, lai elhan volgut també dir-hi la seva. Que ningú s'ofengui, perquè la seva opinió val igual -o menys- que la de qualsevol altra persona.Però segons aquesta eina, l'indret més lleig de Catalunya és l'. Sí, la segona ciutat més gran del país és la que ChatGPT mai triaria per viure-hi, malgrat que té més de 265.000 habitants i rep visites de milers de persones que decideixen allotjar-se durant l'any per la seva proximitat aLa IA també es mulla sobre altres territoris de l'Estat, i també situa com a llocs més lletjosciutat,. Tot plegat, decisions aleatòries que ben segur que res tenen a veure amb la realitat.

