Famosos que han estat pares després dels 60 anys

L'enrenou va començar amb la gestació subrogada de la mítica presentadora madrilenya Ana Obregón, que va ser mare als 68 anys amb l'esperma del seu fill, fet que encara va encendre més la polèmica. Poc després, el debat va continuar amb la paternitat als 79 anys de l'actor nord-americà Robert de Niro, a qui ha seguit recentment el novaiorquès Al Pacino amb 82 anys.



Ells, però, no són ni els primers ni els últims famosos que estrenen o bé amplien la seva paternitat als 60, 70 i inclús 80 amb parelles dècades més joves, el que ja és tot un altre tema. Repassem els casos més sonats.

Clint Eastwood



Bernie Ecclestone

Mick Jagger

Elés en Clint Eastwood, que l'any 1996 va tenir la seva vuitena i última filla, Morgan, als 66 anys amb la joveníssima presentadora. Eastwood havia tingut el seu primer fill el 1964, 32 anys abans. En la família nombrosa de l'exalcalde de Carmel-by-the-Sea (Califòrnia) hi han intervingut. Per afegir nous detalls a la polèmica, en les tertúlies del cor als Estats Units sempre s'havia comentat que Clint Eastwood acostumava a ser infidel a les seves parelles, per la qual cosa apuntaven que, més enllà dels fills reconeguts, també n'hi hauria algun d'il·legítim.L'última descendència del magnat de la Fórmula 1 es diu Ace i té tres germanes: la Tamara, de 39 anys, la Petra de 34 i la Deborah de 68, que quan va néixer l'Ace ja era àvia. Una altra cosa no, però no es pot dir que l'anglès no hagi espaiat en el temps les seves paternitats que, evidentment, també han estat amb dones diferents:

Tot i que si parlem d'excentricitats, el cas de Mick Jagger s'ha de comentar tant sí com no. L'home que encara pot presumir de ser un dels reis de la música, que bufarà 80 espelmes aquest juliol, ha tingut vuit fills amb cinc dones diferents. El seu últim fill va ser Deveraux Octavian Basil Jagger, que va arribar al món quan el cantant dels The Rolling Stones ja tenia 73 anys. El més curiós, però, és que un any abans del seu naixement, Jagger s'havia convertit en besavi. A més a més, el petit es porta ni més ni menys que 50 anys amb la primogènita de la família, la Karis.



George Lucas

El precursor de l'Obregón va ser el famós director de cinema George Lucas, que l'any 2013 va poder conèixer finalment la seva última, però biològica hereva, l'Everest Hobson. Ell tenia 69 anys i abans de la nena, que va venir al món a través d'un ventre de lloguer, va tenir tres fills adoptats. Ells tenien 20, 25 i 32 anys quan va néixer l'Everest. A les portes dels 70 i amb una nounada a casa, segur que en Lucas va necessitar una mica més que la força que sempre l'ha acompanyat a les pel·lícules per fer-li costat en les llargues nits de còlics, plors i biberons.



Elton John

L'amo de la que, probablement, sigui la millor col·lecció d'ulleres del món va donar la benvinguda al món del seu segon fill, l'Elijah, amb el seu marit, el director i productor de cinema, David Furnish als 67 anys. La parella, però, ja tenia una altra criatura de tres anys, un nen batejat com a Zachary. La bona nova va ser encara més gran uns mesos després que naixés el segon fill perquè tot coincidint amb l'aprovació al Regne Unit del matrimoni homosexual, l'Elton i el David -que havien celebrat una unió civil el 2005- van contreure matrimoni. I dues anècdotes: la primera, quan els nens ja tenien 11 i nou anys van aparèixer en un dels concerts del seu pare en un més que emotiu moment; la segona, els encanta la Costa Brava i pràcticament cada estiu es deixen veure en vaixell pel Mediterrani.



Richard Gere

El galant de l'audiovisual Richard Gere, que a l'agost farà 74 anys,amb la jove publicista gallega, de 40 anys. Quan el petit Alexander va néixer ja tenia un germà per part materna i un altre per part materna. Homer, el fill que Gere va tenir amb la seva segona dona ja no era una criatura. De fet, anava fins i tot a la universitat. El 2020 la parella anunciava al món que havia passat a ser família nombrosa.

