Denuncien que el Primavera Sound cobra als periodistes per acreditar-se al festival

Elha denunciat aquest divendres que elcobra l'acreditació als professionals de la informació que cobreixen el festival, un fet que reclamen que deixi de passar. En un comunicat, l'SPC consideraque enguany els periodistes hagin de tornar a pagar per informar sobre els concerts. Des de l'entitat exigeixen a l'empresa promotora del Primavera Sound que retornin els imports cobrats en aquesta edició.L'SPC ha afirmat que el fet suposa unaque no pot estar condicionada al pagament d’una tarifa. També han criticat que les empreses periodístiques hagin acceptat aquesta imposició i no hi hagin denunciat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola