Mor una dona en un poble de Madrid en escanyar-se amb un entrepà de calamars

Tragèdia en un poble de. Una dona de 49 anys va morir diumenge passat en escanyar-se quan estava menjant-se un, un dels plats més típics de la gastronomia de la capital de l'Estat. Els fets van passar a la terrassa d'un bar al municipi de, tal com ha explicat Telemadrid.En veure les dificultats de la dona, els testimonis presents al lloc dels fets, entre els quals hi havia familiars, van advertir als. Abans, membres devan arribar al bar i van practicar la maniobra d'Heimlich a la víctima, però lamentablement, sense èxit.La dona va ser atesa posteriorment per efectius del, però a causa de l'estat cianòtic en el qual es trobava, sumat al fet d'haver entrat en, no es va poder fer res per salvar-li la vida. La dona vivia en una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i en el moment de la tragèdia es trobava amb uns familiars que l'havien visitada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola