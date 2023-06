El PNB i el PSOE tanquen un acord global de govern a tot el País Basc

Eli elbasc () han tancat un acord global de govern que estableix que les dues formacions tancaran executius de coalició en tots elsdelsempre que les sumes ho permetin. D'aquesta manera, es reedita un pacte que s'ha mantingut des de l'any 2015.En un comunicat conjunt, socialistes i nacionalistes bascos apunten que els resultats delhan presentat un mapa electoral "divers i fragment, que reflecteix la pluralitat de la societat basca". Per aquest "complex" escenari en què es menciona lai la, apunten que cal buscar acords que garanteixin la governabilitat i l'estabilitats de les institucions.En aquest aspecte, PNB i PSE-EE asseguren que els acords que han mantingut des del 2015 tenen uni que són els partits millor preparats per complir amb els objectius del País Basc, com són, diuen, la protecció dels, la lluita contra lesi l'impuls deli laAquest acord excloude possibles acords a tres bandes amb socialistes i nacionalistes bascos. L'esquerra abertzale va guanyar per primer cop a la història al PNB en regidors en unes eleccions municipals al País Basc en un context de campanya en què PP i Vox, i especialment Isabel Díaz Ayuso , han carregat contra la formació acusant-la de pertànyer ai demanar-ne la il·legalització.

