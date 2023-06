El PSC tanca la porta al tripartit proposat per Trias, amb ERC: «Mantindrem la nostra candidatura»

L'operació llampec del tripartit Trias

"El que té sentit és que nosaltresi que això ens permeti governar amb força la ciutat de Barcelona". Amb una sola frase guanyador de les eleccions del 28 de maig , ha capgirat la previsió inicial de possibles pactes a la capital catalana i ha obert el ventall de possibilitats del futur govern a Barcelona. Hores després, la número tres dels socialistes, Laia Bonet, ha tancat la porta a aquesta operació.per donar resposta a aquesta voluntat majoritària per a un govern progressista", ha exposat la representant del PSC, en referència a un executiu que sumaria, mínim, els comuns. Així, si els socialistes aposten per mantenir la seva candidatura, es rebutja votar Trias amb una coalició amb ERC.De fet, la sintonia entre el partit socialista i els republicans no passa pel seu millor moment. S'ha encarregat de deixar-ho clar la mateixa Bonet, qui ha carregat durament contra Esquerra Republicana per haver plantejat un possible pacte independentista amb Xavier Trias. En aquest sentit, ha assegurat amb aquesta posició,, que sumaria una majoria absoluta de 24 regidors. "Esquerra no ha fet una altra cosa que", ha apuntat la portaveu socialista. Així, Bonet ha insistit que ERC ha optat pel "front independentista" per "maquillar el fracàs" de les eleccions, en comptes d'apostar per "un govern del progrés".Ara bé, les paraules de Bonet tenen. L'argument que utilitza per collar els republicans, acusant-los de deslleialtat per aparcar un govern alternatiu a Trias, s'aguanta sempre i quan Collboni lideri aquest possible pacte a tres. Mentrestant, aquest mateix divendres,, que habitualment modifica lleugerament els resultats, els dies posteriors a les eleccions. Al PSC, segon, i BComú, tercer, els separen 141 vots. I en els comicis de 2019, en el recompte final, els de Colau van aconseguir un diferencial positiu de vots respecte als socialistes que ara els servirien per ser guanyar la segona plaça. Això, però, no té cap garantia que es repeteixi. I Laia Bonet ha volgut transmetre la sensació de seguretat en ple recompte., ha dit, mentre a la Ciutat de la Justícia els equips de les diverses formacions breguen per cada vot.Ara bé, si hi hagués un tomb i els comuns passessin a ocupar la segona posició, el PSC hauria d'escollir:de votar-se a ells mateixos en el ple d'investidura a la defensa d'un govern alternatiu a Trias, que en aquest cas passaria perLa complicació afegida a aquest possible pacte de PSC i comuns és que, si donen a Esquerra Republicana per descartada de l'equació, l'única alternativa és aconseguir els vots del PP per arribar a la majoria necessària de 21 regidors a la investidura. L'argument per seduir els populars és evitar un govern independentista. Ara bé, Daniel Sirera (PP) ha fet campanya reivindicant que en cap cas farà alcaldessa Colau. Conscients d'això, al PSC posicionen el lideratge de Collboni, en un possible acord, com el desllorigador d'un pacte. Totes aquestes opcions, però,Les declaracions de Trias, que s'han donat a la cadena SER Catalunya, ha explicitat en veu alta. L'opció a tres més reivindicada els últims dies era un pacte entre socialistes, comuns i republicans , que deixaria Trias sense alcaldia. Per contra, l'exalcalde convergent té sobre la taula una situació avantatjosa que li permet governar -almenys inicialment- en solitari. A més, també havien sonat acords amb ERC, per la vessant independentista, o amb el PSC, en clau de la històrica sociovergència. Tanmateix, ara el tripartit proposat pel líder de Junts barrejaria tots dos plantejaments i arraconaria els comuns a l'oposició, juntament amb PP i Vox. Tanmateix,a la pràctica.

