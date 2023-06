Tot el que has de saber sobre la selectivitat del 2023

Consolidar l'estratègia per prioritzar el català i estabilitat en el format. Aquestes són les principals novetats de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'aquest 2023 que els 41.877 faran amb el format prepandèmic de tres dies aquest dimecres 7 de juny, dijous 8 de juny i divendres 9 de juny. Les PAU continuen amb el model d'exàmens memorístic a l'aguait de la transició cap a un model competencial de cara als pròxims cursos pendents del que marquin les eleccions espanyoles.L'any passat el 97% dels alumnes va triar fer les proves PAU amb els. Tot i això, una de les incògnites de la selectivitat era saber si elmantindria les mesures per protegir el català o impulsaria una nova estratègia. En aquest sentit, elha descartat les proves pilot fetes –que involucrava escanejar un codi QR– per les complicacions tècniques i ha optat per mantenir el sistema estrenat el 2022 per fer front a la nul·litat del TSJC respecte a les instruccions de repartiment del 2021. En la prova inicial del primer dia es facilitarà un formulari per escollir la llengua amb què l'alumne vol que se li reparteixin totes les proves, excepte en les matèries específiques de llengua.

Formulari per escollir la llengua dels enunciats de les PAU by Naciodigital on Scribd

Quan comença la Selectivitat?



Dimecres 7 de juny

9 h-10.30 h: Llengua Castellana i Literatura

12 h-13.30 h: Llengua estrangera

15 h-16.30 h: Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Ciències de la terra i de medi ambient / Física / Geografia



Dijous 8 de juny

9 h-10.30 h: Història

12 h-13.30 h: Dibuix artístic / Llatí / Matemàtiques

15 h-16.30 h: Dibuix Tècnic / Història de l'Art / Literatura castellana / Química / Història de la Filosofia



Divendres 9 de juny

9 h-10.30 h: Llengua catalana i literatura

12 h-13.30 h: Electrotècnica / Grec / Fonaments de les arts / Matemàtiques aplicades a les ciències socials

15 h-16.30 h: Biologia / Disseny/ Economia de l'empresa / Literatura catalana



Com funcionen les PAU?

Les Proves d'Accés a la universitat es faran en l'habitual segona setmana de juny en el format prepandèmic de tres dies. En concret seran el dimecres 7 de juny, el dijous vuit de juny i el divendres 9 de juny. El primer examen serà el dimecres 7 de juny a les 9 del matí i acaben el divendres 9 de juny a les 16:30. Els resultats de les PAU es podran consultar a partir del dijous 22 de juny.

Es divideixen en dues fases: la fase general -obligatòria i que consta d'un total de cinc exàmens- i la fase específica -voluntària i que serveix per pujar nota-. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d'opció del batxillerat. Així, els estudiants poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials. En la fase específica els estudiants es poden examinar de fins a tres assignatures, però només es comptabilitzen els dos millors resultats.

On es farà la Selectivitat?

Fins quan dura la nota?

Els alumnes faran les proves dividits en, quatre més que l'any passat. Els tribunals es distribueixen en 33 ciutats principalment entre els campus universitaris de la Universitat de Barcelona (), Universitat Autònoma (), Universitat Politècnica de Catalunya (), Universitat Pompeu Fabra (), Universitat de Girona (), Universitat de Lleida () i Universitat Rovira i Virgili ().

La validesa de la qualificació varia entre la fase general i la fase específica. En el cas de la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen al cap de dos anys.

És obligatori presentar-se als exàmens?

Quan es pot fer la preinscripció universitària?

Cal diferenciar entre si són exàmens de fase general o de fase específica. Només és obligatori presentar-se a la fase general, on els resultats determinen el resultat de la, requisit necessari per accedir a la universitat, i per tant és obligatori realitzar tots els exàmens de les. Totes les proves tenen una durada de, amb un descans mínim de mitja hora entre proves. Els alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu (com ara elo altres trastorns d'aprenentatge), amb una discapacitat de més d'un 33% otindranper fer els exàmens. En els casos de dislèxia també es redueix laper lesEl termini per fer la preinscripció universitària es podrà fer a partir deli fins al. Els resultats de la primera assignació de places als graus universitaris es faran el

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola