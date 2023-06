El Barça busca coronar-se a l'Olimp del futbol amb la segona Champions a Eindhoven

Polèmica per la capacitat de l'estadi

Una història d'èxit, però també de sacrifici

Horari i on veure la final de la Champions

Dia i hora: 3 de juny a les 16:00 de la tarda

On veure el matx: DAZN, TVE i Youtube

Tot a punt al Philips Stadion (Països Baixos) per la final de laque enfrontarà eli el Wolfsburg alemany aquest dissabte a la tarda. L'equip deestà a punt per coronar-se per segon cop a l'Olimp del futbol europeu i continuar escrivint la història de tota una generació de joves futbolistes. Per a aquesta transcendental cita, el tècnic de Vigo ha convocat tota la plantilla. En total, 27 jugadores sortiran al terreny de joc per consolidar el lloc que ja s'han fet entre les millors del món. Una posició que, per cert, han obtingut en temps rècord., segons la FIFA, pilotades per la doble guanyadora de la pilota d'or Alèxia Putellas, ja completament recuperada de la lesió que l'ha tingut durant tant de temps apartada. A més a més, el cos tècnic català està d'enhorabona perquè ha aconseguit recuperar in extremis dues defenses essencials,, que havien hagut de passar per la infermeria. L'afició culer respira tranquil·la sabent que, tret de sorpresa, seran titulars.L'estadi neerlandès té capacitat per a més de 35.000 persones i cada club porta 8.000 seguidors. No obstant això, des de Barcelona ja han fet notar explícitament que troben insuficient la capacitat de l'estadi. Les mateixes jugadores catalanes han considerat que tenen la capacitat demostrada de poder mobilitzar molta més gent. Ho van fer, a més a més, en competició europea. L'any passat el Barça va batre rècord d'assistència en un partit femení al Camp Nou. Una altra cosa que aconseguiran si guanyen al Wolfsburg és igualar-lo en títols.És innegable que el creixement del futbol femení a l'Estat ha anat de bracet de l'ascens del Barça. El club blaugrana ha estat brúixola per a la resta d'equips, ha marcat camí. En aquest sentit, però, també és precís apunta que, en l'actualitat, pocs equips poden presumir d'estar a l'altura de la seva capacitat financera. Malgrat tot, no s'ha de restar mèrit a les jugadores catalanes, que afronten aquesta final com a clares favorites, una posició per la qual, tot sigui dit, mai ningú hauria apostat ara fa 10 anys, quan les germàniques es van proclamar campiones i les de Giráldez van ser atropellades per l'Arsenal en setzens de final.Per tant, el camí que han hagut de fer les blaugrana per arribar fins on són ara no ha estat precisament de roses. La seva definitiva escalada fins a l'Olimp -que, de moment, sembla no tenir aturador- es va començar a llaurar la temporada 2016-2017, quan van aconseguir arrabassar la barrera dels quarts.

