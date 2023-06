Elno ha pogut faltar a les reaccions del 28-M i ha tornat a representar els resultats de Barcelona de la millor manera: posant a ballara ritme de. Els candidats exploren possibles pactes fent una versió de We're all in this together, la mítica cançó de la pel·lícula de Disney.Els vots necessaris per ser alcalde o els projectes que proposa cadascun, como l', són els protagonistes de la cançó. Tot plegat mentre es produeix el recompte definitiu dels comicis, que podria provocar alguns canvi en els resultats d'aquest diumenge passat.

