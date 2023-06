El rellotge-sifó de l'avinguda Roma 105

Empleats treballant dins el local de l'avinguda Roma als anys seixanta Foto: Samny

Un taller de cotxes es troba ara al local de sota del rellotge-sifó de l'avinguda Roma 105 Foto: Dani Cortijo

No sé si perquè tothom va amb telèfon mòbil o que a gairebé tots els dispositius i màquines que fem servir se’ns indica l’hora exacta, cada cop menys vegades ens anem demanant l’hora els uns als altres pel carrer. Si ho recordem, abans era bastant comú.situada a l’avinguda Roma 105 va tenir una gran idea: posar reclam amb un rellotge a dins i visible fins i tot quan era fosc gràcies a la retroil·luminació de la circumferència del mateix. D’aquesta manera van aconseguir donar un servei als vianants alhora que feien que la gent recordés la imatge corporativa del seu característic sifó verd.situat sobre un taller de la marca d’automòbils Renault però per entendre què hi fa allà ens hem de remuntar a finals del segle XIX. L’any 1895 els germans Santiago i Francisco Puértolas van venir a Barcelona provinents d’Osca per tal de fer el Servei Militar. S’hi van quedar i van aconseguir feina en una empresa de begudes carbonatades. Amb la dissortada mort de l’amo els germans van decidir comprar el negoci i passar a dur-ne les regnes.i un cop acabat el conflicte, en Santiago va aconseguir reobrir-la. L’empresa va anar creixent i passant de generació fins que un cop en mans de dos germans anomenats Santiago i Miguel, van batejar la companyia amb una marca inspirada en els seus dos noms de pila: Sanmy, nom que encara conserva.i el creixement va fer que es traslladés el 1992 a Terrassa, adquirint uns equipaments que havien estat de La Casera i allà segueix en marxa el negoci. Mentrestant, a l’avinguda Roma, encara resisteix el pas del temps el rellotge sifó verd pels nostàlgics de l’hora amb agulles i dels antics vermuts amb sifó que ara tornen a estar tan de moda.

