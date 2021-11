El 2020 la Garrotxa va presentar una contracció negativa del valor afegit brut del -7,7%

por

Per Anònim el 13 de juny de 2011 a les 23:41 0 0 a St. Feliu de Llobregat gobernarà ICV amb CyU

encara

Per Anònim el 13 de juny de 2011 a les 18:56 2 0 Encara hi ha massa gent que no respecta la voluntat popular. La gent vota el que vol i s'ha de respectar

ESPAÑOLES

Per ESPAÑOL el 12 de juny de 2011 a les 18:51 2 18 estos con dni españoly pasaporte español , que es lo que nos quieren vender????

a veure

Per Anònim el 12 de juny de 2011 a les 13:41 10 15 ja es veu a qui no es pot criticar. Criticar la CUP suposa que et massacrin el comentari Bon viatge i fins mai més.

JAJAJAJAJA

Per xavierbcn el 12 de juny de 2011 a les 10:53 8 31 vaya vaya , bueno estos vaya 4 añitos tocandoce los huevos y chupando se van a pegar , po rno decir que quitaran e paro de sus respectivas familias , ahora se dedicaran a colocar a toda la familia y amiguetes , y dentro de 4 años le echaran la culpa a españa de ser unos ineptos y de dejar el ayuntmainto mas arruinado todavia

Vas bé, cirerer!

Per Anònim el 12 de juny de 2011 a les 00:01 23 3 "Tot i l'increment del nombre de regidors (en aquestes eleccions el PP n'ha aconseguit 473 a Catalunya), aquesta formació queda molt lluny de la resta de partits polítics. Els republicans tenen 1.384 regidors arreu de Catalunya, el PSC en té 2.117 i CiU arriba fins als 3.860. El PP, és cert, és primera força a Badalona i Castelldefels, però no té la capil·laritat al territori català que tenen ERC, el PSC o CiU". Apa bordegàs, a seguir esperant que a les granotes els surti pèl, abans que els catalans ens rendim.

el temps dona i treu raons

Per eloi el 11 de juny de 2011 a les 22:23 7 20 Quan toquin cuixa i començin a corrompre els seus ideals, ja en parlarem. Ah, i tant de bó m'equivoqui!

Gallifa existeix.

Per Anònim el 11 de juny de 2011 a les 21:34 35 16 I de Gallifa, no dieu rès? Que voleu fer-li el vuit a SI, que a obtingut la alcaldía d'aquesta vila? Molt parlar de Reagrupament i de les CUP, pero de SI, que a obtingut una alcaldía, no dieu norris? Quina vergonya senyors!!

Adiós con el corazón

Per Anònim el 11 de juny de 2011 a les 21:17 17 48 Los separatistas van de victoria en victoria... hasta la derrota final. Manda huevos que las CUP sean la joya de la corona separatista... menuda corona más caca.

Tripartit a Vallirana.

Per Anònim el 11 de juny de 2011 a les 21:10 19 5 Al meu poble, que té el doble d'abitants que Navàs, han fet fora CIU desprès de quasi 20 anys, i han posat a una sociata d'alcaldessa, amb el soport de ICV i ERC, el meu poble es diu Vallirana.

Desenmascarem CyU

Per Anònim el 11 de juny de 2011 a les 21:01 25 10 Lo que necesitem els catalans patriotes i de debó, son: Eleccions anticipades al congrés d'Espanya, i que tots votem en masa al PP per que tregui majoría absolutíssima, per a que la ofensiva espanyolísta sigui molt gran contra Catalunya, i el independentísme pugui beneficiar-s'hi, així deixarien els autonomístes de CyU (Convergencia y Unión con España), en absoluta evidència, ja que no treuràn rès pactant amb el PP a Madrid, per què no els hi farà falta als peperos, i els de CyU quedaràn com uns idiotes devant del seu electorat, per que han cedit molt a Catalunya, a camvi de RÈS. I quant el govern colonial vingui a retallar-nos la autonomía i a pixar-se en les promeses de pacte fiscal a la nostre cara, amb la excusa de la crisis; encara i quedaràn molt més en evidència, sobretot desprès d'haber-los ficat dins de la Diputació de Barcelona, als peperos. Hem de provocar la fractura social, i treure la vena dels ulls dels milers de catalans que es creuen que CyU treballa per els interessos dels catalans i de Catalunya; i per a desenmascarar el PPC, aixì evitarèm el seu creixement a casa nostra i més pactes amb els botiflerots i traidors de CyU.

Pesimista

Per Anònim el 11 de juny de 2011 a les 20:37 23 33 Massa grupuscles i frikis dins l'independentísme: ERC, SI, Rcat, CUP, CORI, etcétera...Noguanyem rès, per que lo que guanya un el perd l'altri, i així mai pujem, encara que es generi la il.lussió de que la cosa creix. A mi lo que em preocupa, i molt, és el creixement del PP a les grans ciutats, i no les "victories" de partidets independentístes a poblets rurals. Ho sento, pero és així, a Tarragona capital, el PP está empatat amb CiU en regidors, el PSOE conserva la mayoría, i els partits independentístes han desaparescut. A Lleida, PP i CiU també quassi igualats i el PSOE es manté amb majoría, i els partits independentístes quasi desapareguts...I de Barcelona, el PP pot assolir 9 regidors, mentres que la coalició independentísta está marginada i quasi condemnada a la desaparició. No puc ser positiu, per que cuatre poblets, no poden camviar gaire aquesta molt preocupant situació.

La independència l'assolirem entre tots

Per Anònim el 11 de juny de 2011 a les 20:26 65 14 Endavant amb les CUP! Al País Valencià ja hi ha alguns regidors.

a veure

Per Anònim el 11 de juny de 2011 a les 20:21 21 54 Potser fer-los alcaldes és la única forma de sentir-los parlar del seu poble. Et venen amb que són una força municipalista i al final arriba el dia i, com la de Vic, fan el gran discurs sense CAP referència a la ciutat. Lamentable.

Fora botiflers de les CUP!!!

Per Anònim el 11 de juny de 2011 a les 19:47 29 73 Les CUP son gentussa que divideix l'independentísme català PAGATS PER EL PSC, lo mateix que Regrupament, tots plegats teledirigits per el CNI!!! L'únic partit que lluita claramant i de veritat per la independència de Catalunya, es Solidaritat Catalana, que es un partit de dretes i independentísta, estèm farts de esquerranosos i comunistes de merda perrofautes espanyolístes "indignaos", del PP$$$$OE i de ICV, infiltrats dins l'independentísme català. Si les CUP i Regrupament no hi siguessím obstaculitzant el procès d'alliberació nacional; SI sería més decisiva. i tindría moltíssim més pès polític per a influenciar CIU. A les CUP les paguen els espanyols: "Divide y vencerás" diuen ells, i amb raó.