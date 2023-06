Joe Biden ensopega i cau a terra en una cerimònia de graduació militar

El president dels Estats Units,, protagonitza una nova i maldestra escena. Durant la cerimònia de graduació dels cadets de, Biden, de 80 anys, ha ensopegat i ha caigut a terra. Just després de pronunciar el discurs i lliurar l'últim diploma als cadets, ha girat per seure a la seva cadira però és llavors quan s'ha entrebancat i s'ha desplomat de genolls a terra.però un oficial i dos membres del servei secret dels Estats Units han aconseguit ajudar-lo perquè es reincorporés. Ell mateix, com es podia veure a les imatges emeses pels canals dels EUA, ha assenyalat el sac amb el qual havia ensopegat. Ha restat una estona a peu dret fins que ha acabat la cerimònia.a, cau a terra o pateix un accident d'aquestes característiques. És el primer inquilí de la Casa Blanca que arribai el mandatari demòcrata ja ha anunciat que es presentarà a la reelecció per l'any vinent. Elhan estat objecte de debat als Estats Units, especialment per escenes com aquestes.

