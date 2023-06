El PSC presentarà candidatura pròpia al Parlament

☕ Alícia Romero confirma que els @socialistes_cat presentaran candidat a presidir la Mesa del Parlament i descarta donar suport al candidat dels comuns | @aliciarll



🗣️ "Volem optar a la presidència"



📲 https://t.co/MrTxQlo94k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/iGf3EiAN9j — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 2, 2023

La portaveu del PSC al Parlament,, ha confirmat que el seu grup parlamentari presentarà candidatura pròpia a la presidència de la cambra catalana. "Tenim una possibilitat de tenir la presidència. Jugarem fort en aquest sentit", ha afirmat en una entrevista a RTVE tot recordant que el PSC és el grup més gran de la cambra catalana.Romero ha explicat que. Així mateix, la portaveu ha considerat que la retirada de l'escó a Laura Borràs "arriba tard" i que s'ha anat "desprestigiant" la institució. Divendres que ve hi haurà un ple extraordinari per elegir el relleu a la presidència de la cambra catalana.Lava retirar ahir dimecres l'acta de diputada adesprés que elhagués rebutjat suspendre de manera cautelar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC). Borràs es trobava suspesa de les seves funcions des del juliol de l'any passat, un cop el(TSJC) li va obrir judici oral pel cas dels contractes a la(ILC), que finalment va acabar amb condemna per prevaricació i falsedat documental.

