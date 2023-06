Laura Borràs acusa la mesa del Parlament de retirar‑li l'escó de manera «proactiva»

Lamenta que Juvillà no arribés fins al final

Nega que Junts ja li busqui relleu

A Barcelona, cal prioritzar pactes independentistes

ja no és diputada ni presidenta del Parlament. La(JEC) va retirar-li la credencial a principis de maig i dijous, després que el Tribunal Suprem rebutgés la petició de mesures cautelars, la mesa del Parlament va executar la decisió. Borràs ha retret a la mesa del Parlament i a, eli laque hagin actuat de manera "" per retirar-li l'escó de diputada. "Era la crònica d'una mort anunciada", ha admès l'expresidenta, que ha lamentat que el reglament que van voler aplicar per suspendre-la el juliol de l'any passat també diu que no es pot retirar l'escó sense sentència ferma.Borràs ha dit que s'esperava que els partits acatessin la decisió del Suprem i la JEC i acatessin la retirada de l'escó. Ha lamentat, això sí, que ho fessin de mutu propi, sense la petició de la JEC i amb un acord de la mesa. "La retirada de l'escó es duu a terme d'una manera proactiva i voluntària", ha afirmat. Borràs ha dit que l'assumpció de "l'anormalitat democràtica" que es viu a l'Estat ha fet que la mesa li retiri l'escó. "", ha insistit. En aquest sentit, ha recordat que els dictàmens de l'ONU diuen que suspendre un diputat suposa una vulneració de drets de la persona i dels electors.La mesa s'hauria d'haver arriscat a ser processada per desobediència? Borràs ha afirmat que. Ha recordat en aquest sentit el cas de Juvillà o el vot de Lluís Puig. "El que és correcte és obeir l'expressió de les urnes, perquè el Parlament és la primera institució del país. Ara tenim un Parlament sotmès, que fins i tot aplica la repressió de manera proactiva", ha indicat. Sobre Juvillà, ha insistit que ella no va signar cap document en què ella demanés la retirada de l'escó. Sí que va signar, ha dit, les convocatòries en què convocava Juvillà com a diputat."Cada acció al Parlament té conseqüències i tot el que s'expressa des de la JEC cita una jurisprudència que s'ha generat prèviament", ha explicat, i ha assegurat que. "Si hagués vingut al ple, l'hauria defensat", ha afegit. Segons Borràs, en el cas de l'exdiputat de la CUP la JEC va fer diversos requeriments i, al tercer, Juvillà no es va presentar al ple. "No es va poder dur a terme la defensa completa del seu escó", ha insistit. Al final, els funcionaris van actuar. "Va ser un procés de lluita i al final, amb la pressió més forta, el Pau no es va presentar i es va produir la retirada de l'escó", ha indicat.A la pràctica, tant ella com Juvillà han acabat sense escó, però Borràs ha refermat que en el seu cas és la mesa qui actua de manera proactiva per retirar-li la credencial, i ha recordat que la seva suspensió ja era efectiva des del juliol de l'any passat. "Jo ja no podia exercir els meus drets, no votava ni cobrava", ha dit.ha afegit. Borràs diferencia, doncs, entre el seu cas -en què la mesa ha actuat de manera activa- i el seu, en què ha dit que qui li va retirar l'escó va ser la JEC. I tot plegat beu, segons ella, del precedent de Roger Torrent amb Quim Torra.A partir d'ara, ja fora del Parlament, Borràs ha dit que continua "compromesa" amb el projecte independentista i. Al Parlament, s'activaran els mecanismes per triar nova presidència.és una bona opció? "No parlaré de candidats", ha dit, i ha demanat no normalitzar la repressió. I? Quan corri la llista de Junts el líder de Demòcrates entrarà al Parlament. Borràs ha dit que seria un "magnífic president", però ha evitat donar res per fet i ha assegurat que no s'ha plantejat cap nom. "A cap instància del partit que presideixo s'està plantejant cap nom", ha afirmat. "Encara no hem abordat aquesta qüestió, no volem passar de pantalla", ha reblat, "per evitar col·laborar i normalitzar la situació".vol un govern fort i no descarta pactes amb ERC i el PSC. Com ho veu, això, Laura Borràs? La presidenta de Junts ha recordat quei que l'assemblea de la formació a Barcelona ha votat a favor de respectar-la. De tota manera, ha admès també que el "mosaic municipal" és complex i que hi ha "dinàmiques" que no responen a la lògica nacional. Pel que fa a Girona, Borràs s'ha decantat per facilitar un acord independentista que porti Lluc Salellas a l'alcaldia, però ha evitat donar res per fet.

