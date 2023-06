Mor una dona de 33 anys després de ser atropellada per un motorista al barri de Gràcia

t després de seraquest dijous al vesprei ingressar greument ferida a l'hospital. Segons informen fonts de l'ajuntament de la capital catalana, l'accident es va produir cap a les vuit del vespre a l'avinguda de laa la cantonada amb el carrer deLa dona va ser traslladada a l'hospital, on ha mort hores després per culpa de les ferides derivades de l'accident. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana està investigant les causes del sinistre. És lat als carrers de la capital catalana aquest any.

