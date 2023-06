Blur i New Order triomfen en la primera nit del Primavera Sound

El cantantha acaparat per segon any consecutiuSi l’any passat ho va fer amb, aquest dijous ha pujat a l’escenari amb la seva formació degana,. El grup ha satisfet les expectatives del públic més fidel entonant alguns dels himnes que els han consolidat com un dels màxims exponents del brit pop, comUna estona abans,ja havien defensat el seu pop electrònic a l’esplanada del Fòrum.han completat el cartell de la primera nit del festival. Blur ha arribat al festival a punt de publicar, al juliol, el seu novè disc,. L’àlbum representarà el retorn discogràfic de la banda vuit anys després de. A tall d'avançament, a Barcelona han començat l'actuació amb la novedosa St Charles Square.

El gruix del concert al Primavera Sound, però, s'ha basat en els hits que els van catapultar fins a les llistes dels més escoltats als anys 90, amb àlbums antològics com Parklife , Modern life is rubbish o 13. Així, el repertori ha inclòs la popular, i ha deambulat per les celebrades. Ja en la recta final, el Parc del Fòrum ha sentit ressonar, fins a, que ha posat punt final a l'actuació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola